Агент Головина: «Продление контракта с «Монако»? Сашей интересовались хорошие команды»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, дал комментарий по поводу будущего игрока.
«Были ли переговоры о продлении контракта? Скоро все узнаете, чуть-чуть позже.
Уже во время игры за «Монако» у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов.
Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды.
Саше сейчас очень комфортно в «Монако». В данный момент он сосредоточен на ближайших матчах Лиги Европы и играх Лиги 1», – сказал агент.
- В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
- Он забил 19 голов и сделал 28 ассистов в 150 матчах в составе монегасков.
Источник: «Р-Спорт»