Агент Головина: «Продление контракта с «Монако»? Сашей интересовались хорошие команды»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Были ли переговоры о продлении контракта? Скоро все узнаете, чуть-чуть позже.

Уже во время игры за «Монако» у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов.

Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды.

Саше сейчас очень комфортно в «Монако». В данный момент он сосредоточен на ближайших матчах Лиги Европы и играх Лиги 1», – сказал агент.