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  • Агент Головина: «Продление контракта с «Монако»? Сашей интересовались хорошие команды»

Агент Головина: «Продление контракта с «Монако»? Сашей интересовались хорошие команды»

3 ноября 2022, 11:31
1

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Были ли переговоры о продлении контракта? Скоро все узнаете, чуть-чуть позже.

Уже во время игры за «Монако» у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов.

Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды.

Саше сейчас очень комфортно в «Монако». В данный момент он сосредоточен на ближайших матчах Лиги Европы и играх Лиги 1», – сказал агент.

  • В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
  • Он забил 19 голов и сделал 28 ассистов в 150 матчах в составе монегасков.

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Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (1)
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НикКин
1667477959
Да да он еще теперь лет 5 в Монако просидит
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