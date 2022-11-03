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    Агент Головина: «Продление контракта с «Монако»? Сашей интересовались хорошие команды»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, дал комментарий по поводу будущего игрока.

    «Были ли переговоры о продлении контракта? Скоро все узнаете, чуть-чуть позже.

    Уже во время игры за «Монако» у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов.

    Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды.

    Саше сейчас очень комфортно в «Монако». В данный момент он сосредоточен на ближайших матчах Лиги Европы и играх Лиги 1», – сказал агент.

    • В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
    • Он забил 19 голов и сделал 28 ассистов в 150 матчах в составе монегасков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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