Агент Тюкавина: «Не каждый европейский клуб потянет условия, которые есть у Кости в «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

– Есть ли к Тюкавину интерес от других клубов РПЛ?

– В РПЛ мы не хотим никуда уходить. У нас есть контракт и мы уважаем «Динамо». В общении между собой агенты рассказывают, что кто-то кем-то интересовался, но я даже не забиваю голову свою этими разговорами.

– Созрел ли Тюкавин для перехода в европейский чемпионат? Например, в Бельгию.

– Он в клубы такого уровня не поедет. Мы даже не рассматриваем такие варианты. Раньше был интерес, но сейчас в мире происходит такое, что и интереса из Европы нет. Всему свое время. Поиграет он в Европе. Дай бог, чтобы травм не было.

Лишь бы куда-то уехать из России – сейчас такого нет. У него нормальные финансы в «Динамо», все устраивает. Свои обязательства клуб выполняет вовремя всегда. Понятное дело, что хочется больше игрового времени, но клуб к этому никакого отношения не имеет. Есть тренер, который определяет состав.

Не каждый европейский клуб потянет условия, которые есть у Кости в «Динамо». Никуда не бежим мы.