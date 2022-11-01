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    Агент Тюкавина: «Не каждый европейский клуб потянет условия, которые есть у Кости в «Динамо»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

    – Есть ли к Тюкавину интерес от других клубов РПЛ?

    – В РПЛ мы не хотим никуда уходить. У нас есть контракт и мы уважаем «Динамо». В общении между собой агенты рассказывают, что кто-то кем-то интересовался, но я даже не забиваю голову свою этими разговорами.

    – Созрел ли Тюкавин для перехода в европейский чемпионат? Например, в Бельгию.

    – Он в клубы такого уровня не поедет. Мы даже не рассматриваем такие варианты. Раньше был интерес, но сейчас в мире происходит такое, что и интереса из Европы нет. Всему свое время. Поиграет он в Европе. Дай бог, чтобы травм не было.

    Лишь бы куда-то уехать из России – сейчас такого нет. У него нормальные финансы в «Динамо», все устраивает. Свои обязательства клуб выполняет вовремя всегда. Понятное дело, что хочется больше игрового времени, но клуб к этому никакого отношения не имеет. Есть тренер, который определяет состав.

    Не каждый европейский клуб потянет условия, которые есть у Кости в «Динамо». Никуда не бежим мы.

    • 20-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11802

      Алексей З 12 минут назад

      Это вомногом и губит наш футбол. Неоправданно большая зп на корню убивает мотивацию игроков.
      Жизнь удалась , к чему расти и стремиться .

      0
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      Рейтинг: +506

      borusse 37 минут назад

      кто это ?

      0
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      Рейтинг: +16198

      Fusballer 1 час назад

      Агентишка так говорит, как-будто Тюкавин - это Роналду)))

      1
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      Рейтинг: +726

      3meeeD 1 час назад

      Тут даже комментировать не надо.Мобилизовать агентов всех.
      Сколько *****..ны они несут

      2
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      Рейтинг: +217

      RdAMR10 1 час назад

      Вот таких уродов (агентов), гнать ссаными тряпками от себя подальше надо…
      (В такие клубы он не поедет), в какие такие? Которые из группы лч выходят обыгрывая Атлетико и Потру? Уровень ещё не такой, что бы его туда приглашали… Вот в условных Сандерленд, Норидж, вальядолид, Монца и т.п. где мог бы пригодиться

      5
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      Рейтинг: +16198

      Fusballer > RdAMR10 1 час назад

      Агенты в край охренели. Пудрят мозги молодым игрокам.

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      Рейтинг: +1230

      Hoahin 1 час назад

      Ахаха в Бельгию он не поедет, да он и не сдался там никому, пусть дальше на зарплате сидит

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      Рейтинг: +13980

      Skull_Boy 2 часа назад

      Вот поэтому наши и сидят у мамки под юбкой, а на практике рос. футболисты - мешки

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