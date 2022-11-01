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  • Агент Тюкавина: «Не каждый европейский клуб потянет условия, которые есть у Кости в «Динамо»

Агент Тюкавина: «Не каждый европейский клуб потянет условия, которые есть у Кости в «Динамо»

1 ноября 2022, 20:28
9

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

– Есть ли к Тюкавину интерес от других клубов РПЛ?

– В РПЛ мы не хотим никуда уходить. У нас есть контракт и мы уважаем «Динамо». В общении между собой агенты рассказывают, что кто-то кем-то интересовался, но я даже не забиваю голову свою этими разговорами.

– Созрел ли Тюкавин для перехода в европейский чемпионат? Например, в Бельгию.

– Он в клубы такого уровня не поедет. Мы даже не рассматриваем такие варианты. Раньше был интерес, но сейчас в мире происходит такое, что и интереса из Европы нет. Всему свое время. Поиграет он в Европе. Дай бог, чтобы травм не было.

Лишь бы куда-то уехать из России – сейчас такого нет. У него нормальные финансы в «Динамо», все устраивает. Свои обязательства клуб выполняет вовремя всегда. Понятное дело, что хочется больше игрового времени, но клуб к этому никакого отношения не имеет. Есть тренер, который определяет состав.

Не каждый европейский клуб потянет условия, которые есть у Кости в «Динамо». Никуда не бежим мы.

  • 20-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1667324696
Вот поэтому наши и сидят у мамки под юбкой, а на практике рос. футболисты - мешки
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Hoahin
1667325402
Ахаха в Бельгию он не поедет, да он и не сдался там никому, пусть дальше на зарплате сидит
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RdAMR10
1667326471
Вот таких уродов (агентов), гнать ссаными тряпками от себя подальше надо… (В такие клубы он не поедет), в какие такие? Которые из группы лч выходят обыгрывая Атлетико и Потру? Уровень ещё не такой, что бы его туда приглашали… Вот в условных Сандерленд, Норидж, вальядолид, Монца и т.п. где мог бы пригодиться
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3meeeD
1667326652
Тут даже комментировать не надо.Мобилизовать агентов всех. Сколько *****..ны они несут
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Fusballer
1667326671
Агентишка так говорит, как-будто Тюкавин - это Роналду)))
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odessakmv
1667358071
"не поедет" или "не позовут", скорее второе....поэтому и "не поедет"
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моэм
1667360913
Согласен , такую зарплату не даст даже Барса .... скорее всего потому что стоит разов в пять меньше .
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