Тен Хаг вернет Роналду к тренировкам «МЮ» при одном условии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться к тренировкам с основной командой.
По информации The Athletic, это случится только в том случае, если 37-летний португалец согласится не играть в стартовом составе. Это условие главного тренера Эрика тен Хага.
Если Роналду не согласится на условие тренера «МЮ», то голландец позволит футболисту искать новый клуб.
- Криштиану отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0).
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- В МЛС Роналду интересуется «Интер» Дэвида Бекхэма.
Источник: The Athletic