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    Тен Хаг вернет Роналду к тренировкам «МЮ» при одном условии

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться к тренировкам с основной командой.

    По информации The Athletic, это случится только в том случае, если 37-летний португалец согласится не играть в стартовом составе. Это условие главного тренера Эрика тен Хага.

    Если Роналду не согласится на условие тренера «МЮ», то голландец позволит футболисту искать новый клуб.

    • Криштиану отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0).
    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • В МЛС Роналду интересуется «Интер» Дэвида Бекхэма.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 16:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27

      nurslan 20 минут назад

      Он в своем уме?Да Криш уходи в другой клуб,унижаться ещё перед ним.У Анчелотти бы он всегда в старте выходил,а Хаг кто такой?

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      Рейтинг: +653

      111ax 33 минуты назад

      это какой-то прикол или он и правда так сказал?

      0
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      Рейтинг: +63

      IceRain 2 часа назад

      Что за дебильное условие? LOL

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      Рейтинг: +17542

      Cleaner > IceRain 1 час назад

      Условие вытекает из звездных закидонов Роналду. Тренер ОБЯЗАН поставить старпера(какой бы звездой он РАНЬШЕ не был) на место, иначе какой он тренер.

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