Тен Хаг вернет Роналду к тренировкам «МЮ» при одном условии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться к тренировкам с основной командой.

По информации The Athletic, это случится только в том случае, если 37-летний португалец согласится не играть в стартовом составе. Это условие главного тренера Эрика тен Хага.

Если Роналду не согласится на условие тренера «МЮ», то голландец позволит футболисту искать новый клуб.