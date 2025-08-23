Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчева публично назвали неадекватным: «Как и все мясные»

Сегодня, 01:06
2

Блогер Илья Мэддисон продолжил перепалку с бывшим футболистом сборной СССР Евгением Ловчевым.

  • Сначала Мэддисон публично призвал «Динамо» уволить главного тренера Валерия Карпина.
  • Затем Ловчев вступился за Карпина, назвав Мэддисона «козлом».
  • Илья – болельщик «Динамо», за которое Ловчев выступал помимо «Спартака».

«Что я могу сказать в ответ? Я ни в коем случае не козел. Ловчев, очевидно, мясной и, как все мясные, он абсолютно неадекватен в своих суждениях. Из-за этого и клуб «Спартак» сильно страдает. Все эти ветераны собираются и постоянно советуют, дают свое экспертное мнение и несут полнейший бред, что тренировать должны наши ребята, долой легионеров.

Есть мясной тренер Карпин, и Ловчев за него топит – это же тренер сборной! Этот тренер сборный если рассуждать категориями советскими, это модный эстонский парень. Нам-то кто нужен в нашей сборной? Настоящий какой-нибудь патриот, типа Ловчева. Вот на это я бы посмотрел. Причем здесь вообще, что Карпин тренер сборной? Если он тренер сборной, то пусть он тренирует эту сборную. Зачем нужно это совмещение? Это то, о чем я и говорил», – сказал Мэддисон.

Еще по теме:
Ловчев встал на защиту Карпина, провалившего старт сезона с «Динамо» 5
Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Станковичу в «Спартаке» 8
«Секс люблю»: 76-летний Ловчев ответил на вопрос о секрете молодости 7
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1755914553
И вправду,туповатые в своих суждениях,блогеры нонче пошли.ох туповатые
Ответить
"supermax"
1755919855
Когда уже уберут чучело, составляющее заголовки
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Миранчук – в «Динамо», чудо «Ахмата» в Оренбурге, Глушенков хочет покинуть «Зенит», ЦСКА увеличил зарплату Кисляку и другие новости
01:33
Ловчева публично назвали неадекватным: «Как и все мясные»
01:06
2
ВидеоДоннарумма попрощался с фанатами «ПСЖ»
00:36
1
Дркушич рассказал об атмосфере в «Зените» на фоне неудачного старта юбилейного сезона
00:09
2
Савин позвал Смолова в свой клуб: «Я спросил у Феди, стоит ли у него еще, он не ответил»
Вчера, 23:57
2
Гайч из ЦСКА близок к трансферу в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:44
4
Анчелотти принял важное решение по зенитовцу Энрике
Вчера, 23:35
Бундеслига. «Бавария» в матче-открытии не пощадила «Лейпциг» (6:0), у Кейна хет-трик
Вчера, 23:29
1
Гончаренко определил игрока ЦСКА без слабых мест
Вчера, 22:57
2
Все новости
Все новости
«Ахмат» – лучшая команда РПЛ с момента назначения Черчесова
01:15
В «Ахмате» жестко высказались об арбитрах в матче с «Оренбургом»: «Эту компанию надо отстранить»
00:52
Титов дал прогноз на матч «Рубин» – «Спартак»
00:26
1
Гайч из ЦСКА близок к трансферу в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:44
3
Анчелотти принял важное решение по зенитовцу Энрике
Вчера, 23:35
Евсеев объяснил резонансный трансфер из «Спартака» в «Локо»: «Меня никто не выгонял»
Вчера, 23:11
Гончаренко определил игрока ЦСКА без слабых мест
Вчера, 22:57
2
Тренер ЦСКА сравнил Акинфеева с Роналду
Вчера, 22:45
1
Стало известно, куда Дуарте уйдет из «Спартака»
Вчера, 22:34
1
«Увидим его не скоро»: арбитру матча «Оренбург» – «Ахмат» предрекли отстранение
Вчера, 22:12
4
Решение ЭСК по сомнительному пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:56
8
ЭСК: Левников дважды ошибся в пользу «Динамо» в дерби с ЦСКА
Вчера, 21:50
9
Вердикт ЭСК по удалению Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:44
10
Гендиректор «Црвены Звезды»: «Кто такой Максим Глушенков?»
Вчера, 21:30
11
Слишкович объяснил упущенную победу «Оренбурга» над «Ахматом»
Вчера, 21:21
1
Черчесов прокомментировал спасенную ничью «Ахмата» с «Оренбургом»
Вчера, 20:55
5
Глушенков хочет уйти из «Зенита» в московский клуб
Вчера, 20:44
18
ЦСКА повысил Кисляку зарплату в несколько раз
Вчера, 20:20
10
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:00
РПЛ. «Ахмат» Черчесова ушел с 0:2 и спас ничью с «Оренбургом», доигрывая матч вдевятером
Вчера, 20:00
19
Ловчев встал на защиту Карпина, провалившего старт сезона с «Динамо»
Вчера, 19:50
5
В «Зените» отреагировали на новость о шорт-листе с пятью российскими футболистами
Вчера, 19:40
6
Бубнов определил худшую команду РПЛ по организации игры
Вчера, 19:30
1
Глушенков отказывается уходить из «Зенита» в европейский клуб
Вчера, 19:19
14
Реакция ЦСКА на новость, что «Галатасараю» предложили Кисляка
Вчера, 19:07
4
Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Станковичу в «Спартаке»
Вчера, 19:00
8
Дуарте близок к уходу из «Спартака»: подробности
Вчера, 18:40
18
Пиняев ответил на вопрос о патриотизме
Вчера, 18:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 