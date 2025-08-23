Ловчева публично назвали неадекватным: «Как и все мясные»

Блогер Илья Мэддисон продолжил перепалку с бывшим футболистом сборной СССР Евгением Ловчевым.

Сначала Мэддисон публично призвал «Динамо» уволить главного тренера Валерия Карпина.

Затем Ловчев вступился за Карпина, назвав Мэддисона «козлом».

Илья – болельщик «Динамо», за которое Ловчев выступал помимо «Спартака».

«Что я могу сказать в ответ? Я ни в коем случае не козел. Ловчев, очевидно, мясной и, как все мясные, он абсолютно неадекватен в своих суждениях. Из-за этого и клуб «Спартак» сильно страдает. Все эти ветераны собираются и постоянно советуют, дают свое экспертное мнение и несут полнейший бред, что тренировать должны наши ребята, долой легионеров.

Есть мясной тренер Карпин, и Ловчев за него топит – это же тренер сборной! Этот тренер сборный если рассуждать категориями советскими, это модный эстонский парень. Нам-то кто нужен в нашей сборной? Настоящий какой-нибудь патриот, типа Ловчева. Вот на это я бы посмотрел. Причем здесь вообще, что Карпин тренер сборной? Если он тренер сборной, то пусть он тренирует эту сборную. Зачем нужно это совмещение? Это то, о чем я и говорил», – сказал Мэддисон.