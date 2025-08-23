Миранчук – в «Динамо», чудо «Ахмата» в Оренбурге, Глушенков хочет покинуть «Зенит», ЦСКА увеличил зарплату Кисляку и другие новости

Кисляк готов играть за «Галатасарай».

Медведев высказался о причинах натурализации легионеров «Зенитом».

«Динамо» объявило об уходе защитника.

Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения.

Клаудиньо назвал причину ухода из «Зенита»: «Это стало меня тяготить».

«Торпедо» уволило Ари.

Антон Миранчук подписал контракт с новым клубом.

«Зенит» рассматривает пять российских футболистов.

Стало известно, сколько «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» за Вендела.

Глушенков отказывается уходить из «Зенита» в европейский клуб и хочет обратно в «Локо».

РПЛ. «Ахмат» Черчесова ушел с 0:2 и спас ничью с «Оренбургом», доигрывая матч вдевятером.

ЦСКА повысил Кисляку зарплату в несколько раз.

Гайч из ЦСКА близок к трансферу в другой клуб РПЛ.