Все больше игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду не было в составе (MEN)

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» появляется все больше сторонников игры без Криштиану Роналду.

Одноклубники по-прежнему уважают португальца и ценят за профессионализм, но считают, что команда выступает лучше, когда его нет на поле.

В частности, популярно мнение, что присутствие 37-летнего футболиста мешает Бруну Фернандешу.