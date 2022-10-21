Все больше игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду не было в составе (MEN)

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» появляется все больше сторонников игры без Криштиану Роналду.
Одноклубники по-прежнему уважают португальца и ценят за профессионализм, но считают, что команда выступает лучше, когда его нет на поле.
В частности, популярно мнение, что присутствие 37-летнего футболиста мешает Бруну Фернандешу.
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Сейчас он отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0) в среду.
- Летом форвард хотел сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Источник: Manchester Evening News