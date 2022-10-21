Бензема: «Я никогда не достигну уровня Роналдо и Зидана»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своем уровне.
«Мои кумиры – Зидан и Роналдо. Я не превзошел их. Мы разные. Я не могу делать на поле то, что делали они.
Я никогда не достигну их уровня. Это очень сложно», – заявил француз.
- 34-летний Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
- В понедельник ему вручили «Золотой мяч».
- В сезоне-2021/22 форвард забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
- Он выиграл с командой Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
Источник: сайт «Реала»