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    Бензема: «Я никогда не достигну уровня Роналдо и Зидана»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своем уровне.

    «Мои кумиры – Зидан и Роналдо. Я не превзошел их. Мы разные. Я не могу делать на поле то, что делали они.

    Я никогда не достигну их уровня. Это очень сложно», – заявил француз.

    • 34-летний Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
    • В понедельник ему вручили «Золотой мяч».
    • В сезоне-2021/22 форвард забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
    • Он выиграл с командой Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

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    Источник: сайт «Реала»

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    Сегодня, 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      nurslan 1 час назад

      не превзошел, но приблизился с золотым мячом

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