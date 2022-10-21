Бензема: «Я никогда не достигну уровня Роналдо и Зидана»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своем уровне.

«Мои кумиры – Зидан и Роналдо. Я не превзошел их. Мы разные. Я не могу делать на поле то, что делали они.

Я никогда не достигну их уровня. Это очень сложно», – заявил француз.