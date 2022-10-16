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    Игнатьев рассказал об атмосфере в «Локомотиве»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев раскрыл обстановку в команде.

    Накануне «Локомотив» победил в 13-м туре РПЛ «Торпедо» (1:0), до этого у команды были пять поражений в турнире подряд.

    «Ситуация внутри команды была серьeзная. Пять игр без побед – это очень тяжело. Даже психологически тяжелее в раздевалке и во время тренировок. Все ребята пытались подавить негативное настроение положительными эмоциями, но внутри всe равно все и всe понимали. Победа над «Торпедо» – очень важная прежде всего в психологическом плане», – сказал игрок.

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    Источник: «Чемпионат»

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