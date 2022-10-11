Где смотреть «Милан» – «Челси», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 11 октября

«Милан» и «Челси» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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- Игра состоится во вторник, 11 октября.
- Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Милан – Челси
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ставки на матч Милан – Челси
- Победа Милана – 3.05
- Ничья – 3.45
- Победа Челси – 2.41
Источник: Бомбардир.ру