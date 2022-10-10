Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Где смотреть «Милан» – «Челси», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 11 октября

    «Милан» и «Челси» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Регистрируйся и получай до 10000 рублей

    • Игра состоится во вторник, 11 октября.
    • Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Милан – Челси

    Ставки на матч Милан – Челси

    Коэффициенты:

    • Победа Милана – 3.05
    • Ничья – 3.45
    • Победа Челси – 2.41

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11