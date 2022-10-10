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    Головин рассказал о своих целях на сезон

    Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал свои задачи в сезоне-2022/23.

    – Как думаешь, поборетесь ли в этом сезоне за Кубок или чемпионство?

    – Если честно, особо не думаю об этом. Идет чемпионат, розыгрыш Кубка, мы играем в Лиге Европы. Игры следуют одна за другой.

    Моя задача сделать так, чтобы команда выигрывала и набирала очки. Нужно приносить максимальную пользу. Именно это и стараюсь делать, как и мои партнеры.

    Тогда мы сможем рассчитывать на многое. Все предпосылки для этого есть. Но говорить об этом можно будет в конце сезона. Сейчас это просто бессмысленно.

    • В этом сезоне Головин забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
    • «Монако» идет на 5-м месте в Лиге 1 после 10 туров.
    • Отставание от лидирующего «ПСЖ» – 6 очков.

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    Источник: Sport24

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