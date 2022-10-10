Головин рассказал о своих целях на сезон

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал свои задачи в сезоне-2022/23.

– Как думаешь, поборетесь ли в этом сезоне за Кубок или чемпионство?

– Если честно, особо не думаю об этом. Идет чемпионат, розыгрыш Кубка, мы играем в Лиге Европы. Игры следуют одна за другой.

Моя задача сделать так, чтобы команда выигрывала и набирала очки. Нужно приносить максимальную пользу. Именно это и стараюсь делать, как и мои партнеры.

Тогда мы сможем рассчитывать на многое. Все предпосылки для этого есть. Но говорить об этом можно будет в конце сезона. Сейчас это просто бессмысленно.