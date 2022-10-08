Глава Медиалиги рассказал о миссии турнира

Президент Медиалиги Николай Осипов назвал цель турнира.

«Кризисы научили не впадать в отчаяние: форс-мажор всегда может случиться, но из любой ситуации есть выход. А еще ко мне пришло более глобальное понимание ответственности.

Выходя в общественное пространство, ты несешь ответственность за людей, которые смотрят тебя, работают у тебя или могут поменять что-то в жизни под влиянием твоих действий.

Собственные желания отходят на второй план, уступают место интересам общества. Мне кажется, Медиалига – как раз такой случай.

Ради проекта я с первого сезона жертвую временем и своей семьей. Я убежден, что развлекательный контент помогает пережить турбулентное время, несет развлекательно-успокоительную миссию», – сказал Осипов.