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    Глава Медиалиги рассказал о миссии турнира

    Президент Медиалиги Николай Осипов назвал цель турнира.

    «Кризисы научили не впадать в отчаяние: форс-мажор всегда может случиться, но из любой ситуации есть выход. А еще ко мне пришло более глобальное понимание ответственности.

    Выходя в общественное пространство, ты несешь ответственность за людей, которые смотрят тебя, работают у тебя или могут поменять что-то в жизни под влиянием твоих действий.

    Собственные желания отходят на второй план, уступают место интересам общества. Мне кажется, Медиалига – как раз такой случай.

    Ради проекта я с первого сезона жертвую временем и своей семьей. Я убежден, что развлекательный контент помогает пережить турбулентное время, несет развлекательно-успокоительную миссию», – сказал Осипов.

    Источник: Sports.ru

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