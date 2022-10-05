Агент угрожал бывшему директору «Челси» Грановской. Полиция ведет расследование

Марина Грановская, бывший директор «Челси», проходит потерпевшей в расследовании полиции.

Органам стало известно, что неназванный агент отправлял Грановской сообщения с угрозами: «Я заставлю тебя заплатить за то, как ты себя вела. Это не угроза, это обещание»».

Этот агент требовал от Грановской 300 тысяч фунтов стерлингов за трансфер неназванного игрока. Агент был арестован, а сейчас отпущен под залог.