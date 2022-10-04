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    Тренер «Челси» Поттер отреагировал на слухи о возможном переходе Роналду

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ушел от ответа на вопрос про трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Сообщалось, что 37-летний футболист может в январе оказаться в лондонском клубе по протекции Тодда Боли.

    «Я не буду говорить о футболистах, которые не играют в нашей команде.

    Мы можем потратить весь день на вопросы про Роналду.

    Но я ничего не скажу об игроках других клубов», – заявил Поттер.

    • В этом сезоне Роналду забил 1 гол в 8 матчах.
    • Его контракт с «Юнайтед» истекает в июне 2023 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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