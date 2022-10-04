Тренер «Челси» Поттер отреагировал на слухи о возможном переходе Роналду

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ушел от ответа на вопрос про трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Сообщалось, что 37-летний футболист может в январе оказаться в лондонском клубе по протекции Тодда Боли.
«Я не буду говорить о футболистах, которые не играют в нашей команде.
Мы можем потратить весь день на вопросы про Роналду.
Но я ничего не скажу об игроках других клубов», – заявил Поттер.
- В этом сезоне Роналду забил 1 гол в 8 матчах.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает в июне 2023 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо