Флорентино Перес: «Футбол болен»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о проблемах в футболе. Он считает, что футбол становится менее популярным.

«Нужно признать, что проблема существует. Футбол болен, молодежь интересуется им все меньше и меньше. Новые поколения предпочитают другие развлечения.

Мы должны остановить спад. Футболы нужны профессионалы», – сказал Перес.