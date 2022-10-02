Флорентино Перес: «Футбол болен»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о проблемах в футболе. Он считает, что футбол становится менее популярным.
«Нужно признать, что проблема существует. Футбол болен, молодежь интересуется им все меньше и меньше. Новые поколения предпочитают другие развлечения.
Мы должны остановить спад. Футболы нужны профессионалы», – сказал Перес.
- В 2021 году 12 клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании Суперлиги.
- Из-за критики болельщиков проект приостановили.
- От участия в турнире до сих пор не отказались «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Источник: Marca