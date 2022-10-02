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    Флорентино Перес: «Футбол болен»

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о проблемах в футболе. Он считает, что футбол становится менее популярным.

    «Нужно признать, что проблема существует. Футбол болен, молодежь интересуется им все меньше и меньше. Новые поколения предпочитают другие развлечения.

    Мы должны остановить спад. Футболы нужны профессионалы», – сказал Перес.

    • В 2021 году 12 клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании Суперлиги.
    • Из-за критики болельщиков проект приостановили.
    • От участия в турнире до сих пор не отказались «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13929

      Skull_Boy 1 час назад

      Поэтому и нужна Суперлига, где должны играть лучшие клубы, а не унылая ЛЧ с клубами, которые случайно заняли выгодное место в своем чемпионате

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