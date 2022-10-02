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    Гаранин: «Дай бог, чтобы это все быстрее закончилось. Чтобы все жили в мире и счастье. Сильно переживаем»

    Тренер «Сочи» Вадим Гаранин выразил чувство дискомфорта из-за ситуации в России.

    «Очень сильно переживаем за обстановку вокруг. Очень много разговоров на эту тему. Я не хотел бы углубляться в эту ситуацию. Сегодня я прочитал про Ивана Максимова, тренера молодeжной сборной по хоккею с мячом: его вызвали повесткой в военкомат. Когда в конце написали, что повестку увидела его мама и у неe инсульт случился… У меня слов нет. Мы за своих матерей переживаем, за тех ребят, которые там.

    Дай бог, чтобы всe это быстрее закончилось. Чтобы все жили в мире и счастье. Играли бы в футбол, приходили на футбол, играли в хоккей и хоккей с мячом, ходили на концерты Аллы Пугачeвой и Максима Галкина*. Все бы получали удовольствие. Чтобы мир был и согласие. Мы ждeм этого», – сказал Гаранин.

    • В России идет частичная мобилизация.
    • «Сочи» накануне проиграл в 11-м туре РПЛ «Оренбургу» (1:4).
    • Гаранин пришел в «Сочи» летом.

    * – признан в России иностранным агентом.

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    Источник: «Чемпионат»

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