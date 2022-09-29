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    Черчесов рассказал, как рекомендовал итальянским клубам купить Хвичу

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов вспомнил, как рекомендовал итальянским клубам подписать полузащитника Хвичу Кварацхелию, когда он еще выступал в России.

    «В свое время мне звонили друзья, которые работают в итальянских клубах, с вопросом: кто из РПЛ способен выступать в серии А? Я ответил — Хвича, хотя он еще был в «Локомотиве» и выходил на замены. Люди сильно удивились, но, как видим, сейчас полузащитник играет за «Наполи».

    Уже тогда Кварацхелия проявлял незаурядные способности даже что за те минуты, что он получал на поле. Зная, что ценится в Италии, я эту фамилию и назвал. Оказался прав.

    Рад за парня — талант это одно, а для того, чтобы проявлять себя на таком уровне, нужны и характер, и нацеленность на результат. В Хвиче это есть, надеюсь, что все продлится не год-два, а десятилетие. Дай Бог, чтобы Кварацхелия прошел в «Наполи» такой же путь, как Марадона», – сказал Черчесов.

    • Грузин забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за «Наполи».
    • За 5 месяцев он подорожал на 20 миллионов на Transfermarkt.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5915

      Беспонтий 1 час назад

      а что ты тогда фиорентину пятью хлебами и двумя рыбами не накормил при коко покупке
      уссатая мессия?

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