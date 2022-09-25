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    Мальдини: «У последней команды АПЛ бюджет больше, чем у «Милана»

    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что Серия А не может конкурировать с АПЛ в плане бюджета.

    «Двадцатая команда АПЛ имеет более высокий бюджет, чем наш. Сегодня очень сложно конкурировать с британцами на рынке. Мы никогда не выйдем за наши экономические пределы.

    Однажды выиграть Лигу чемпионов? Мы «Милан» , мы должны быть амбициозными», – сказал Мальдини.

    • Мальдини был назначен техническим директором «Милана» в 2019 году.
    • Всю игровую карьеру Мальдини провел в «Милане».
    • Клуб в прошлом сезоне взял скудетто.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      Таврида 48 минут назад

      Бабло всегда побеждает бабло. Но Милан с Ливером в финале ЧМ - 2005 такую зарубу устроили, что просто красавы (Мальдини там тоже отличился)). Я думаю это вообще лучший матч Лиги Чемпионов за все время.

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