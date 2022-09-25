Мальдини: «У последней команды АПЛ бюджет больше, чем у «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что Серия А не может конкурировать с АПЛ в плане бюджета.
«Двадцатая команда АПЛ имеет более высокий бюджет, чем наш. Сегодня очень сложно конкурировать с британцами на рынке. Мы никогда не выйдем за наши экономические пределы.
Однажды выиграть Лигу чемпионов? Мы «Милан» , мы должны быть амбициозными», – сказал Мальдини.
- Мальдини был назначен техническим директором «Милана» в 2019 году.
- Всю игровую карьеру Мальдини провел в «Милане».
- Клуб в прошлом сезоне взял скудетто.
Источник: твиттер Николо Скиры