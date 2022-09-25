ЛГБТ-фанаты сборной Англии потребовали от Катара гарантии безопасности во время ЧМ-2022

Крупнейшая ЛГБТ-группировка фанатов сборной Англии потребовала от организаторов ЧМ-2022 гарантий безопасности. Они опасаются за свою жизнь и здоровье.

Болельщики хотят убедиться, что турнир будет дружелюбным к представителям ЛГБТ.

Соучредитель группировки Three Lions Pride Джо Уайт заявил, что власти Катара должны публично заявить, что болельщики-геи будут в безопасности.

В то же время Уайт выразил сомнения, что фанаты Англии нетрадиционной сексуальной ориентации поедут в Катар.