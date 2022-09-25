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    ЛГБТ-фанаты сборной Англии потребовали от Катара гарантии безопасности во время ЧМ-2022

    Крупнейшая ЛГБТ-группировка фанатов сборной Англии потребовала от организаторов ЧМ-2022 гарантий безопасности. Они опасаются за свою жизнь и здоровье.

    Болельщики хотят убедиться, что турнир будет дружелюбным к представителям ЛГБТ.

    Соучредитель группировки Three Lions Pride Джо Уайт заявил, что власти Катара должны публично заявить, что болельщики-геи будут в безопасности.

    В то же время Уайт выразил сомнения, что фанаты Англии нетрадиционной сексуальной ориентации поедут в Катар.

    • ЧМ стартует в ноябре.
    • Впервые чемпионат мира пройдет на Ближнем Востоке.
    • Капитаны ряда сборных будут играть в повязках в поддержку борьбы с дискриминацией в Катаре.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 18:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19895

      derrik2000 28 минут назад

      Катар обязательно пообещает безопасность **дорасам: они не будут мучаться, когда их там резать будут.

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