ЛГБТ-фанаты сборной Англии потребовали от Катара гарантии безопасности во время ЧМ-2022

Крупнейшая ЛГБТ-группировка фанатов сборной Англии потребовала от организаторов ЧМ-2022 гарантий безопасности. Они опасаются за свою жизнь и здоровье.
Болельщики хотят убедиться, что турнир будет дружелюбным к представителям ЛГБТ.
Соучредитель группировки Three Lions Pride Джо Уайт заявил, что власти Катара должны публично заявить, что болельщики-геи будут в безопасности.
В то же время Уайт выразил сомнения, что фанаты Англии нетрадиционной сексуальной ориентации поедут в Катар.
- ЧМ стартует в ноябре.
- Впервые чемпионат мира пройдет на Ближнем Востоке.
- Капитаны ряда сборных будут играть в повязках в поддержку борьбы с дискриминацией в Катаре.
Источник: The Guardian