Мбаппе прокомментировал свой конфликт с федерацией футбола Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о разногласиях, которые возникли у него с федерацией футбола Франции.

Причиной конфликта стало использование имиджевых прав 23-летнего футболиста.

Форвард отказался участвовать в рекламе спонсоров федерации, с которыми у него нет контрактов.

«Команда всегда была за меня. Может, вы не знали этого. С самого начала это был коллективный подход к делу.

У меня нет проблем с тем, чтобы бороться за интересы своих партнеров по команде.

Получать критику в свой адрес нормально, но это не изменит мой образ жизни или стиль игры.

Главное, чтобы группа игроков получила то, чего хочет», – сказал Мбаппе.