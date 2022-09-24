Мбаппе прокомментировал свой конфликт с федерацией футбола Франции

Жопашник , зазнавшийся .
Страшно , что уже в таком возрасте , дальше интереснее будет )
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о разногласиях, которые возникли у него с федерацией футбола Франции.
Причиной конфликта стало использование имиджевых прав 23-летнего футболиста.
Форвард отказался участвовать в рекламе спонсоров федерации, с которыми у него нет контрактов.
«Команда всегда была за меня. Может, вы не знали этого. С самого начала это был коллективный подход к делу.
У меня нет проблем с тем, чтобы бороться за интересы своих партнеров по команде.
Получать критику в свой адрес нормально, но это не изменит мой образ жизни или стиль игры.
Главное, чтобы группа игроков получила то, чего хочет», – сказал Мбаппе.