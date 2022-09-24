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    Мбаппе прокомментировал свой конфликт с федерацией футбола Франции

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о разногласиях, которые возникли у него с федерацией футбола Франции.

    Причиной конфликта стало использование имиджевых прав 23-летнего футболиста.

    Форвард отказался участвовать в рекламе спонсоров федерации, с которыми у него нет контрактов.

    «Команда всегда была за меня. Может, вы не знали этого. С самого начала это был коллективный подход к делу.

    У меня нет проблем с тем, чтобы бороться за интересы своих партнеров по команде.

    Получать критику в свой адрес нормально, но это не изменит мой образ жизни или стиль игры.

    Главное, чтобы группа игроков получила то, чего хочет», – сказал Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1842

      lek! 14 минут назад

      Жопашник , зазнавшийся .
      Страшно , что уже в таком возрасте , дальше интереснее будет )

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