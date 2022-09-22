Агент Тюкавина: «У Константина есть отсрочка от армии»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном призыве игрока в армию.

В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв не коснется студентов.

«Как вернется [из сборной], так и поговорим о последних новостях. У Тюкавина есть отсрочка [от армии], он учится в физкультурном университете в Малаховке. Константина не будут отправлять.

Давайте смотреть на вещи трезво. Не будут сейчас всех хоккеистов и футболистов вызывать на службу. Выполнять специальную военную операцию поедут люди, которые прошли боевые действия.

Нужны качественные профессионалы, те, кто умеют работать по военным специальностям. Будет больше пользы, если футболисты будут вкладываться в какой-нибудь фонд в поддержку армии или что-то в этом роде», – сказал агент.