«Пока не могу ничем обрадовать»: Газизов – о финансировании «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

– Как дела у «Уфы» с финансированием?

– Я же работаю. Все нормально. Мы пытаемся найти выход, работаем над этим.

– Появились ли у команды новые спонсоры?

– Работаем и над этим. Пока не могу ничего сказать, ничем обрадовать. Себя, в первую очередь.

– Верите ли Вы, что клуб доживет до конца сезона?

– Если бы не верил, то я бы и не работал. Без веры никак нельзя. Все у нас будет нормально. Мы на это надеемся.