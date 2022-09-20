«Пока не могу ничем обрадовать»: Газизов – о финансировании «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.
– Как дела у «Уфы» с финансированием?
– Я же работаю. Все нормально. Мы пытаемся найти выход, работаем над этим.
– Появились ли у команды новые спонсоры?
– Работаем и над этим. Пока не могу ничего сказать, ничем обрадовать. Себя, в первую очередь.
– Верите ли Вы, что клуб доживет до конца сезона?
– Если бы не верил, то я бы и не работал. Без веры никак нельзя. Все у нас будет нормально. Мы на это надеемся.
- По итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела из РПЛ.
- В 10 турах Первой лиги команда набрала 12 очков и занимает 12-е место в таблице.
Источник: «Спорт день за днем»