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  • «Пока не могу ничем обрадовать»: Газизов – о финансировании «Уфы»

«Пока не могу ничем обрадовать»: Газизов – о финансировании «Уфы»

20 сентября 2022, 17:10
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

– Как дела у «Уфы» с финансированием?

– Я же работаю. Все нормально. Мы пытаемся найти выход, работаем над этим.

– Появились ли у команды новые спонсоры?

– Работаем и над этим. Пока не могу ничего сказать, ничем обрадовать. Себя, в первую очередь.

– Верите ли Вы, что клуб доживет до конца сезона?

– Если бы не верил, то я бы и не работал. Без веры никак нельзя. Все у нас будет нормально. Мы на это надеемся.

  • По итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела из РПЛ.
  • В 10 турах Первой лиги команда набрала 12 очков и занимает 12-е место в таблице.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Первая лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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zigbert
1663742637
Ну как же, надежда выбить у Федуна 365 млн. еще есть.
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