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    «Пока не могу ничем обрадовать»: Газизов – о финансировании «Уфы»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

    – Как дела у «Уфы» с финансированием?

    – Я же работаю. Все нормально. Мы пытаемся найти выход, работаем над этим.

    – Появились ли у команды новые спонсоры?

    – Работаем и над этим. Пока не могу ничего сказать, ничем обрадовать. Себя, в первую очередь.

    – Верите ли Вы, что клуб доживет до конца сезона?

    – Если бы не верил, то я бы и не работал. Без веры никак нельзя. Все у нас будет нормально. Мы на это надеемся.

    • По итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела из РПЛ.
    • В 10 турах Первой лиги команда набрала 12 очков и занимает 12-е место в таблице.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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