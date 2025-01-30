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Газизов сравнил жизнь в СССР и России

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился воспоминаниями о жизни в Советском Союзе.

– Много споров про Советский союз. Кто-то называет его «совком» и ненавидит. Кто-то, наоборот, говорит, что так больше никогда не будет и это лучшее время. Вам там нравилось?

– Скажу одно: говорят, что там хорошо те, кто был молодым, у кого были силы, возможности. У меня хорошие воспоминания о Советском Союзе. Ты жил с мыслью, что родился в величайшей стране. Так это и было.

И Вторая мировая не так давно закончилась, даже деды тогда были еще молодыми, в самом соку. И ты понимал, насколько ты сильный, и этот патриотизм был везде, это была мощь, конечно.

Я застал хорошие времена. Не скажу, что было плохо в Советском Союзе. Кто ругает его – наверное, из-за какой-то цензуры, чего-то не хватало. Но я то время с трепетом вспоминаю.

– Где было больше уверенности в завтрашнем дне – в Советском Cоюзе или потом в России?

В Советском Союзе жизнь была расписана в голове. Ты поступил куда-то, потом будешь работать, что-то делать, получать зарплату, дадут квартиру, на машину, может, накопишь или еще что-то там, если у тебя с головой все нормально. Был какой-то план.

А в России возможностей в тысячу раз больше, но вероятность, что получится, мне кажется, меньше. Хотя и раньше люди деньги зарабатывали. Занимались кооперацией. Кто перепродавал, кто что.

У кого имелись мозги и правильная жилка, все хорошо жили. Несмотря на то, что с этим боролись.

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Источник: «РБ Спорт»

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1738227856
А "купи-перепродай" -она точно "правильная жилка"?Так сейчас 80 процентов офисной челяди этим занимаются,но не процветают(по их мнению,выраженному в постоянном плаче),поскольку являются тем классом(прослойкой),что классиком названо ПРОЛЕТАРИЕМ(главной "производительной силой") Ценности другие,а законы жизни и успеха примерно одинаковые-талант,труд,упорство,терпение."Забашлять" и "заработать"-принципиально разные понятия..
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fakeid
1738228660
"А в России возможностей в тысячу раз больше, но вероятность, что получится, мне кажется, меньше" чётко сказал. прям про себя, и попытку обобрать федуна. но он, хотя бы, попытался)
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