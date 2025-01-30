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Газизов: «В юности я был неформалом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о своих увлечениях в подростковом возрасте.

– Судя по документалкам про ДДТ, в Уфе в 80-х был мощный бунтарский дух. Вы в юности были бунтарем?

Был неформалом, одевался чуть неформально. Клетчатые штаны, носил асимметрию, французский выщип. Были модные течения, брейк танцевал. Это все нормально.

– Стоп. Вы танцевали брейк?

И верхний, и нижний. Ну а чего? Был спортсменом, но у нас многие пятиборцы танцевали, это считалось модным.

Мы перемещались по всей стране, гостили в городах, где зарождалась мода, – Питер, Таллин. Ты приходил на дискотеку и танцевал.

Привозишь модную тенденцию и тоже становишься модным.

– Сейчас уже брейк не станцуете?

– Сейчас вряд ли. Мне и не хочется, честно говоря.

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Источник: «РБ Спорт»

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