Газизов рассказал о своем отношении к Ельцину

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сожалеет о распаде СССР.
При этом он положительно относится к первому президенту России Борису Ельцину.
– Сентябрь-октябрь 93-го, уже глобальный путч, танки в Москве, «Лебединое озеро». Было ощущение, что страна катится в пропасть?
– Вообще не было страшно. Не заметил.
– Не включали телевизор и не видели «Лебединое озеро»?
– Включал. Ну, что-то двигаются там. Идет передел сфер влияния. И меня это меньше всего интересовало.
– Ваше отношение к Ельцину?
– Он какую-то свободу дал. Мужик. Человек исторический. В этот момент оказался там, сложное время было.
Возможно, крамолу скажу: я плохо отношусь к тому, что развалился Советский Союз. Это история о том, что именно развалили. Это не было случайностью.