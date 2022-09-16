Экс-футболистку «ПСЖ» вновь задержали по делу о нападении на одноклубницу

Бывшая футболистка «ПСЖ» Амината Диалло продолжает проходить фигурантом дела о нападении на экс-одноклубницу Хейру Хамрауи. Полиция вновь задержала Диалло.
Спортсменку взяли под стражу, забрав из дома. Ее задержали для установления деталей расследования и выяснения, причастна ли Диалло к нападению.
- 4 ноября 2021 года Диалло подвезла Хамрауи после командного ужина. Затем около дома Хамрауи вытащили из машины двое мужчин в масках и избили девушку. Спортсменке потребовалась госпитализация.
- Диалло подозревается в заказном нападении. Сыщики предполагают, что причиной тому стало соперничество личного или спортивного характера.
- Амината Диалло уже подвергалась допросу после нападения. В тот раз спортсменка вышла на свободу без предъявления ей обвинения.
Источник: RMC Sport