Экс-футболистку «ПСЖ» вновь задержали по делу о нападении на одноклубницу

Бывшая футболистка «ПСЖ» Амината Диалло продолжает проходить фигурантом дела о нападении на экс-одноклубницу Хейру Хамрауи. Полиция вновь задержала Диалло.

Спортсменку взяли под стражу, забрав из дома. Ее задержали для установления деталей расследования и выяснения, причастна ли Диалло к нападению.