Прокоп из «Амкала» получил предложение от участника еврокубков

Футболист «Амкала» Михаил Прокопьев (Прокоп) рассказал, что близок к переезду в Европу.
«У меня должен быть просмотр в европейский клуб. Команда играет в еврокубках. У меня будет месяц просмотр. Если понравлюсь, с зимы начнет действовать контракт.
Но сейчас есть травма. Надеюсь, возможно будет сдвинуть отъезд на неделю. Буду максимально срочно восстановиться», – сказал Прокоп.
- Игрок получил травму на этой неделе в матче 1/64 финала Кубка России против «Звезды» (2:2, 2:4 по пенальти).
- Также к Прокопу есть интерес в Первой лиге.
- «Амкал» готов отпустить игрока.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого