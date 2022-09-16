Прокоп из «Амкала» получил предложение от участника еврокубков

Футболист «Амкала» Михаил Прокопьев (Прокоп) рассказал, что близок к переезду в Европу.

«У меня должен быть просмотр в европейский клуб. Команда играет в еврокубках. У меня будет месяц просмотр. Если понравлюсь, с зимы начнет действовать контракт.

Но сейчас есть травма. Надеюсь, возможно будет сдвинуть отъезд на неделю. Буду максимально срочно восстановиться», – сказал Прокоп.