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    Прокоп из «Амкала» получил предложение от участника еврокубков

    Футболист «Амкала» Михаил Прокопьев (Прокоп) рассказал, что близок к переезду в Европу.

    «У меня должен быть просмотр в европейский клуб. Команда играет в еврокубках. У меня будет месяц просмотр. Если понравлюсь, с зимы начнет действовать контракт.

    Но сейчас есть травма. Надеюсь, возможно будет сдвинуть отъезд на неделю. Буду максимально срочно восстановиться», – сказал Прокоп.

    • Игрок получил травму на этой неделе в матче 1/64 финала Кубка России против «Звезды» (2:2, 2:4 по пенальти).
    • Также к Прокопу есть интерес в Первой лиге.
    • «Амкал» готов отпустить игрока.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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