Агент Тюкавина рассказал о реакции форварда на непопадание в состав сборной России

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о реакции своего клиента на невызов в сборную России.

— Надеялись, что попадем в окончательную заявку, а обидно или нет — будем больше работать. Тренер отвечает за результат, он берет команду. Будем прибавлять, Костя же не доллар или евро, чтобы всем нравиться.

— Учитывая статус матча, по идее, Константину должно быть не так обидно.

— Любой футболист, особенно молодой, амбициозен. Не буду кривить душой, он надеялся, что попадет в заявку.

Не попал, значит, другие свои вопросы порешаем — с институтом, еще что-то. Ему только 20 лет, все впереди, Костя нормально все оценивает. Поехали бы четыре нападающих в Киргизию и он не вышел бы на поле, считай, просто там потренировался бы. А так он сейчас в клубе.

Сейчас главная задача — получать максимальное количество игрового времени в «Динамо» и чтоб фамилия чаще на табло вспыхивала.

Сразу подчеркну, что отсутствие в заявке сборной не связано с травмами, Костя физически в хорошей форме. Зная Костю, он все равно будет желать ребятам в сборной удачи и поддерживать их.