Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Тюкавина рассказал о реакции форварда на непопадание в состав сборной России

    Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о реакции своего клиента на невызов в сборную России.

    — Надеялись, что попадем в окончательную заявку, а обидно или нет — будем больше работать. Тренер отвечает за результат, он берет команду. Будем прибавлять, Костя же не доллар или евро, чтобы всем нравиться.

    — Учитывая статус матча, по идее, Константину должно быть не так обидно.

    — Любой футболист, особенно молодой, амбициозен. Не буду кривить душой, он надеялся, что попадет в заявку.

    Не попал, значит, другие свои вопросы порешаем — с институтом, еще что-то. Ему только 20 лет, все впереди, Костя нормально все оценивает. Поехали бы четыре нападающих в Киргизию и он не вышел бы на поле, считай, просто там потренировался бы. А так он сейчас в клубе.

    Сейчас главная задача — получать максимальное количество игрового времени в «Динамо» и чтоб фамилия чаще на табло вспыхивала.

    Сразу подчеркну, что отсутствие в заявке сборной не связано с травмами, Костя физически в хорошей форме. Зная Костю, он все равно будет желать ребятам в сборной удачи и поддерживать их.

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
    • Сборная отстранена от участия в международных турнирах.

    Новости по теме
    Агент: «Тюкавин забил «Спартаку» и дальше покатит» 1
    Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак» 6
    Агент Тюкавина высказался о возможном уходе игрока из «Динамо» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11