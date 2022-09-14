РФС на фоне побед «Амкала» и 2DROTS задумался о реформировании Второй лиги

Руководители РФС следят за успехами медийной команды «Амкал» в Кубке России. Москвичи дошли до 1/64 финала, обыграв двух представителей Второй лиги.

Теперь РФС задумывается о реформировании всей системы Второй лиги. Вскоре будут оцениваться и обсуждаться варианты кардинальных изменений турнира. В частности, чиновники заметили, что лига недостаточно востребована у аудитории.

По окончании выступления «Амкала» РФС встретится с командой и обсудит их опыт участия в профессиональном турнире.