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  • РФС на фоне побед «Амкала» и 2DROTS задумался о реформировании Второй лиги

РФС на фоне побед «Амкала» и 2DROTS задумался о реформировании Второй лиги

14 сентября 2022, 12:28
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Руководители РФС следят за успехами медийной команды «Амкал» в Кубке России. Москвичи дошли до 1/64 финала, обыграв двух представителей Второй лиги.

Теперь РФС задумывается о реформировании всей системы Второй лиги. Вскоре будут оцениваться и обсуждаться варианты кардинальных изменений турнира. В частности, чиновники заметили, что лига недостаточно востребована у аудитории.

По окончании выступления «Амкала» РФС встретится с командой и обсудит их опыт участия в профессиональном турнире.

  • Другая медиакоманда 2DROTS тоже обыграла профессионалов – «Чертаново» в 1/256, однако в следующем раунде уступила в серии пенальти «Текстильщику».
  • Сейчас Вторая лига разделена на 4 группы по географическому принципу.
  • Вторая лига – 3-й профессиональный дивизион в России после РПЛ и Первой лиги.

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Источник: Metaratings
Россия. Вторая лига. Группа 2
Комментарии (2)
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Axe111
1663151669
О Боже....опять этот цирк
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