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    РФС на фоне побед «Амкала» и 2DROTS задумался о реформировании Второй лиги

    Руководители РФС следят за успехами медийной команды «Амкал» в Кубке России. Москвичи дошли до 1/64 финала, обыграв двух представителей Второй лиги.

    Теперь РФС задумывается о реформировании всей системы Второй лиги. Вскоре будут оцениваться и обсуждаться варианты кардинальных изменений турнира. В частности, чиновники заметили, что лига недостаточно востребована у аудитории.

    По окончании выступления «Амкала» РФС встретится с командой и обсудит их опыт участия в профессиональном турнире.

    • Другая медиакоманда 2DROTS тоже обыграла профессионалов – «Чертаново» в 1/256, однако в следующем раунде уступила в серии пенальти «Текстильщику».
    • Сейчас Вторая лига разделена на 4 группы по географическому принципу.
    • Вторая лига – 3-й профессиональный дивизион в России после РПЛ и Первой лиги.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3479

      Axe111 1 час назад

      О Боже....опять этот цирк

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