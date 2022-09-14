Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Бавария» несколько лет унижает «Барсу»: 19:4 в пяти матчах, последнее поражение было в 2015-м

    Главный матч первого игрового дня второго тура Лиги чемпионов – противостояние «Баварии» и «Барселоны». Первый клуб перезагружается после расставания с Робертом Левандовски. Второй – нащупывает силу после качественного обновления в летнее трансферное окно.

    Итог – ожидаемая (хоть и очень сложная) победа «Баварии» 2:0. И этим выигрышем «Бавария» продолжает великолепную серию в матчах против «Барсы».

    • В последний раз «Барселона» побеждала «Баварию» в 2015 году – 3:0. С тех пор – пять поражений с общим счетом – 19:4.

    • С той последней победы в «Барселоне» осталось Х человек: Тер Штеген, Альба, Пике и Бускетс. Еще в той встрече выходил Хави – он теперь тренирует команду.

    В «Баварии» с того момента играют только Нойер и Мюллер. Левандовски тоже играл в той встрече, но он поменял клуб.

    • У «Баварии» пять побед над «Барсой» подряд.

    • «Барселона» в очных матчах уже больше двух лет не может забить «Баварии».

    • В XXI веке «Барселона» и «Бавария» встречались 10 раз. Только в двух встречах «Барса» побеждала, еще в одной была ничья, в остальных – победы «Баварии».

    • «Барселона» – любимый клиент «Баварии» в Лиге чемпионов. В этом турнире «Барса» получала девять поражений от нее – ни одну команду «Бавария» не обыгрывала чаще.

    • «Бавария» ни разу не проиграла «Барселоне» в Мюнхене. С 1967 года (первая очная встреча) было восемь встреч в Германии: шесть побед «Баварии» и две ничьих.

    Хави сильно расстроился после матча: «Мы были лучше «Баварии», но слишком много им прощали. А «Бавария» нас не простила – это нас и отличает. У нас было 6-7 чистых голевых моментов, но нам не удалось забить».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11