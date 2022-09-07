В «Лейпциге» раскрыли детали ухода Тедеско

В пресс-службе «Лейпцига» прокомментировали уход Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.

«Тедеско попрощался с командой. Он отличный человек в жизни и такой же хороший тренер.

Грустно, что он уходит. Но для официального сайта или болельщиков послания он не оставил. В любом случае он обязательно будет успешен в будущем», – заявили в клубе.