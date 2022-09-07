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    В «Лейпциге» раскрыли детали ухода Тедеско

    В пресс-службе «Лейпцига» прокомментировали уход Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.

    «Тедеско попрощался с командой. Он отличный человек в жизни и такой же хороший тренер.

    Грустно, что он уходит. Но для официального сайта или болельщиков послания он не оставил. В любом случае он обязательно будет успешен в будущем», – заявили в клубе.

    • Тедеско проработал в команде год.
    • В Бундеслиге после 5 туров у «Лейпцига» 1 победа и 11-е место.
    • В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +689

      Solist345345 14 минут назад

      Тедеско - хороший тренер на один год. Доказано временем.

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      Рейтинг: +29

      Павлюченко9 2 часа назад

      Сам клуб лейпцыг не о чем.

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