В «Лейпциге» раскрыли детали ухода Тедеско

В пресс-службе «Лейпцига» прокомментировали уход Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.
«Тедеско попрощался с командой. Он отличный человек в жизни и такой же хороший тренер.
Грустно, что он уходит. Но для официального сайта или болельщиков послания он не оставил. В любом случае он обязательно будет успешен в будущем», – заявили в клубе.
- Тедеско проработал в команде год.
- В Бундеслиге после 5 туров у «Лейпцига» 1 победа и 11-е место.
- В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак».
Источник: «Спорт-Экспресс»