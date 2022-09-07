В «Краснодаре» назвали виновных в задержке времени в футболе

Глава академии «Краснодара» Арам Фундукян выразил мнение, из-за кого в футболе происходят задержки времени.
«Главная причина задержек времени в футболе – судьи! Как только они перестанут разговаривать, объяснять правила вратарям, разводить игроков и просто начнут фиксировать нарушения, все сразу ускорится! Но они тоже люди и тоже хотят внимания», – написал Фундукян.
- Функционер работает в «Краснодаре» более 10 лет.
- «Краснодар» идет в РПЛ 3-м.
- Следующий соперник «Краснодара» по РПЛ – ЦСКА (10 сентября).
Источник: твиттер Арама Фундукяна