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    Тен Хаг заявил, что Роналду останется в «МЮ» минимум до января

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

    «Будущее Роналду ясно. Нам нужны качественные футболисты. Для стабильной игры таких игроков должно быть много. Ван-Биссака тоже останется. Этот состав будет работать как минимум до января», – сказал тен Хаг.

    • Летнее ТО закрывается 1 сентября.
    • Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • У португальца нет голевых действий в новом сезоне.

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    Источник: Manchester Evening News

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