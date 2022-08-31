Тен Хаг заявил, что Роналду останется в «МЮ» минимум до января

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

«Будущее Роналду ясно. Нам нужны качественные футболисты. Для стабильной игры таких игроков должно быть много. Ван-Биссака тоже останется. Этот состав будет работать как минимум до января», – сказал тен Хаг.

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