Тренер «Локомотива» Циннбауэр высказался о покупке Митая

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отреагировал на переход в московский клуб левого защитника АЕКа Марио Митая.
«Марио – игрок с большим потенциалом. Он долгое время был под пристальным наблюдением нашего селекционного департамента. Мы посмотрели много игр с его участием, в том числе и еврокубковые, и первого греческого дивизиона, и матчи сборных.
Изначально мы рассматривали возможность его подписания на следующий сезон, но у нас сложилась не очень хорошая ситуация, связанная с травмами Фассона и Ненахова, и мы пригласили его сейчас.
Митай – универсальный футболист, он может сыграть на нескольких позициях, и слева в защите, и в центре обороны. Он постоянно играет за молодeжную сборную Албании, уже дебютировал за главную команду своей страны.
Ему 19, он молодой игрок, и мы рассчитываем, что он создаст конкуренцию на своей позиции. Марио даeт нам альтернативу, мы можем использовать его в разных ролях, он точно поможет команде.
Марио талантлив, с правильным менталитетом, подходит к нашей философии игры. Мы очень довольны этим трансфером», – сказал Циннбауэр.
- «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
- Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года. Он взял 12-й номер.
- В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.