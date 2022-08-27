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    Тренер «Локомотива» Циннбауэр высказался о покупке Митая

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отреагировал на переход в московский клуб левого защитника АЕКа Марио Митая.

    «Марио – игрок с большим потенциалом. Он долгое время был под пристальным наблюдением нашего селекционного департамента. Мы посмотрели много игр с его участием, в том числе и еврокубковые, и первого греческого дивизиона, и матчи сборных.

    Изначально мы рассматривали возможность его подписания на следующий сезон, но у нас сложилась не очень хорошая ситуация, связанная с травмами Фассона и Ненахова, и мы пригласили его сейчас.

    Митай – универсальный футболист, он может сыграть на нескольких позициях, и слева в защите, и в центре обороны. Он постоянно играет за молодeжную сборную Албании, уже дебютировал за главную команду своей страны.

    Ему 19, он молодой игрок, и мы рассчитываем, что он создаст конкуренцию на своей позиции. Марио даeт нам альтернативу, мы можем использовать его в разных ролях, он точно поможет команде.

    Марио талантлив, с правильным менталитетом, подходит к нашей философии игры. Мы очень довольны этим трансфером», – сказал Циннбауэр.

    • «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
    • Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года. Он взял 12-й номер.
    • В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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