Судья-гей Беневенуто: «30-40% людей, связанных с футболом, гомосексуальны или бисексуальны»

Арбитр Игор Беневенуто считает, что не менее трети людей, связанных с футболом, имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию.

«Если брать в расчет всех людей, связанных с футболом. То есть чиновников, тренеров, игроков и судей.

30-40 процентов из них гомосексуальны или бисексуальны. Либо же когда-то имели дело с другим мужчиной.

Вы удивитесь, когда узнаете, кто в этой сфере является гомосексуалистом», – сказал бразильский рефери.