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  • Судья-гей Беневенуто: «30-40% людей, связанных с футболом, гомосексуальны или бисексуальны»

Судья-гей Беневенуто: «30-40% людей, связанных с футболом, гомосексуальны или бисексуальны»

27 августа 2022, 09:53
14

Арбитр Игор Беневенуто считает, что не менее трети людей, связанных с футболом, имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию.

«Если брать в расчет всех людей, связанных с футболом. То есть чиновников, тренеров, игроков и судей.

30-40 процентов из них гомосексуальны или бисексуальны. Либо же когда-то имели дело с другим мужчиной.

Вы удивитесь, когда узнаете, кто в этой сфере является гомосексуалистом», – сказал бразильский рефери.

  • Беневенуто – первый арбитр ФИФА, сделавший каминг-аут.
  • Его судейская карьера длится уже 23 года.

Источник: Daily Mail
Весь мир
Комментарии (14)
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Fusballer
1661585683
Вот это пропаганда пошла.
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ziborock
1661585831
Только не надо путать активных и пассивных!)))
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Из Твери Леха
1661586068
Это он эмпирическим путем выяснил?
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spam2009
1661586530
Все об этом и так знали еще с давних времен, ведь кричалка судья-тридвараз не с проста же взялась)))
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jek718875
1661588158
Сразу видно опытный **дор, прошёл и огонь и воду
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R_a_i_n
1661589251
Отличная футбольная новость.
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Nerlinger
1661589890
а гавно на бегу не сыплется у этих ....секов ??? Теперь ясно почему в некоторых играх футболисты часто поскальзываются
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Красногорск_Фан
1661591214
Справедливости ради мог бы тогда посчитать журналюг, полицейских и стюардов, массажистов, врачей, фотографов, агрономов. Это видимо мы узнаем в следующей порции его откровений. Сколько там процентов среди агрономов. Редакторы давайте про футбол. У нас брак - это брак между мужчиной и женщиной. И про отклонения пусть они у себя и читают. и пересчитываются.
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yorgenbarenz
1661592014
Скрупулёзно вёл статистику бразилец.Молодец! Жаль,не раскрыл,как добывал информацию.Скорее всего,он не расскажет,когда у него задница стала,как у бродяги сумка.С футболом он нас просветил,теперь Игорьку надо податься в политику.Там ему работы хватит на 3 жизни без выходных и отпусков.
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3meeeD
1661596757
-Где фол?почему не свистнул? -Там тааакая Ж.опа
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