Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Судья-гей Беневенуто: «30-40% людей, связанных с футболом, гомосексуальны или бисексуальны»

    Арбитр Игор Беневенуто считает, что не менее трети людей, связанных с футболом, имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию.

    «Если брать в расчет всех людей, связанных с футболом. То есть чиновников, тренеров, игроков и судей.

    30-40 процентов из них гомосексуальны или бисексуальны. Либо же когда-то имели дело с другим мужчиной.

    Вы удивитесь, когда узнаете, кто в этой сфере является гомосексуалистом», – сказал бразильский рефери.

    • Беневенуто – первый арбитр ФИФА, сделавший каминг-аут.
    • Его судейская карьера длится уже 23 года.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: -43

      Житель планетв Земля 30 минут назад

      После проигрыша команды --все футболеры для фанатов 3,14 да.расы. )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2598

      yorgenbarenz 54 минуты назад

      Скрупулёзно вёл статистику бразилец.Молодец! Жаль,не раскрыл,как добывал информацию.Скорее всего,он не расскажет,когда у него задница стала,как у бродяги сумка.С футболом он нас просветил,теперь Игорьку надо податься в политику.Там ему работы хватит на 3 жизни без выходных и отпусков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5173

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Справедливости ради мог бы тогда посчитать журналюг, полицейских и стюардов, массажистов, врачей, фотографов, агрономов. Это видимо мы узнаем в следующей порции его откровений. Сколько там процентов среди агрономов. Редакторы давайте про футбол. У нас брак - это брак между мужчиной и женщиной. И про отклонения пусть они у себя и читают. и пересчитываются.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      Янвapь 69 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Дума - гей-клуб

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16880

      Cleaner 1 час назад

      Фуууууу.(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2776

      Nerlinger 1 час назад

      а гавно на бегу не сыплется у этих ....секов ???
      Теперь ясно почему в некоторых играх футболисты часто поскальзываются

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9503

      R_a_i_n 1 час назад

      Отличная футбольная новость.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1338

      jek718875 1 час назад

      Сразу видно опытный **дор, прошёл и огонь и воду

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      Янвapь 69 2 часа назад

      Судья в газпроме стажировался

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      spam2009 2 часа назад

      Все об этом и так знали еще с давних времен, ведь кричалка судья-тридвараз не с проста же взялась)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6833

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Это он эмпирическим путем выяснил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5142

      Дядя Серёжа > Из Твери Леха 43 минуты назад

      Эмпирическим... - это с какой стороны?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11