Судья-гей Беневенуто: «30-40% людей, связанных с футболом, гомосексуальны или бисексуальны»

После проигрыша команды --все футболеры для фанатов 3,14 да.расы. )))
Арбитр Игор Беневенуто считает, что не менее трети людей, связанных с футболом, имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию.
«Если брать в расчет всех людей, связанных с футболом. То есть чиновников, тренеров, игроков и судей.
30-40 процентов из них гомосексуальны или бисексуальны. Либо же когда-то имели дело с другим мужчиной.
Вы удивитесь, когда узнаете, кто в этой сфере является гомосексуалистом», – сказал бразильский рефери.
- Беневенуто – первый арбитр ФИФА, сделавший каминг-аут.
- Его судейская карьера длится уже 23 года.