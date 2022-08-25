Канчельскис рассказал о пенсии, которую ему выплачивает «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал о пенсионных выплатах от английского клуба.

«С «Манчестер Юнайтед» поддерживаю отношения. Недавно пригласили поиграть — в сентябре будет товарищеский матч с «Ливерпулем». Не знаю, смогу ли приехать из-за работы, но приглашение получил.

Я получал пенсию как ветеран клуба, но была возможность забрать всю сумму единоразово, что я и сделал. Насколько я знаю, пенсию там платят всем бывшим игрокам, которые закончили карьеру. Сумма в районе 1000 фунтов в месяц.

Из бывших партнеров по команде активно ни с кем не общаюсь. Когда прилетаю в Англию, могу пересечься с кем-то, поговорить — нет никаких проблем из-за мировых событий», — сказал Канчельскис.