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    Мама фаната «Эвертона» с аутизмом, чей телефон разбил Роналду: «Криштиану – самый высокомерный человек»

    Сара Келли, мама 14-летнего болельщика Джейка Хардинга с аутизмом, рассказала о разговоре с форвардом «МЮ» Криштиану Роналду, который разбил его телефон.

    • Инцидент произошел после матча 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1).
    • Фанат «Эвертона» вытянул руку с мобильником в проход для игроков, а Роналду ее задел.
    • После контакта с Роналду на руке болельщика остался синяк.
    • У телефона разбит экран.

    «Через день после инцидента мне позвонил человек по имени Серхио, который представился личным помощником Роналду. Он предложил встретиться с игроком, но я отказалась. Он сказал: «Вы знаете, кто такой Роналду?» Я ответила: «Конечно, знаю, и мой ответ – нет». Я положила трубку и расплакалась. Я испугалась. Как они смеют?

    Через несколько дней этот человек вновь позвонил и сказал, что Роналду хотел бы поговорить со мной лично. Криштиану позвонил, и он показался мне самым высокомерным человеком, с котором я когда-либо разговаривала.

    Позже он снова позвонил, представился и предложил познакомиться с его семьeй. Он сказал: «Я неплохой отец». Но я ответила, что никогда не говорила, что он плохой папа. Он продолжил: «У меня было ужасное воспитание, я потерял отца».

    Я ответила: «У всех нас есть слезливая история, Криштиану. Мой отец был молод, когда его не стало. У меня был рак». Он продолжал называть меня неправильным именем, и я сказала: «Меня зовут Сара». Он извинился.

    Он никогда не называл моего сына Джейкоба по имени, всегда использовалось слово «мальчик». «Я знаю, что у мальчика проблемы», – сказал Роналду. Я отметила: «У него нет проблем, у него инвалидность. Проблемы у тебя». Он ещe раз извинился и добавил: «Я не сделал ничего плохого». Криштиану подчеркнул, что никого не пинал, не убивал и не бил.

    Это разожгло во мне ярость, сердце заколотилось быстрее. Я сказала: «Ты бьeшь моего сына по руке и говоришь, что не причиняешь никому вреда?» Роналду ответил, что не хочет, чтобы это попало в СМИ или в суд. Он отметил, что у него хорошая команда юристов, которые готовы бороться в суде до самого конца и выиграть», – цитирует Келли Mirror.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -130

      Fenix forever 18 минут назад

      Он ещe раз извинился =====Дура баба.Рон звонит, извиняется а у неё --"Это разожгло во мне ярость"...По ходу миллион фунтов хотела с него вытащить, а он отказал вымогательнице.

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      Рейтинг: +1855

      Maxi_7 26 минут назад

      Быть жертвой и угнетёнными сейчас модно и очень даже выгодно.

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      Рейтинг: +1056

      САНЁК17 53 минуты назад

      Да угомонись ты уже,мама истеричка,ты лучше сына своего воспитай, телефон найдется, было бы здоровья

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      Рейтинг: +5132

      Красногорск_Фан 1 час назад

      В этой истории я на стороне Роналду. Все настоящие болелы знают что такое эмоции на стадионе . там не только телефоны летают в запале. Извинился ? Предложил общение ? А попал на шакала который беседы на двоих рассказывает по секрету всему свету и явно не бесплатно. И которому сколько не дай все мало. И не так извинились. Я лично знаю маму такого же ребенка которая в соцсетях играет жертву и за счет этого имеет и доход и карьеру некоторую. Мальчика жалко. Но смотреть за его безопасностью как раз дело его родителей. Это еще раз к вопросу что такое футбольный стадион. Бывают и драки и перемат и полицаи держат на секторе без поссать. И в Англии тоже самое .

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      Рейтинг: +505

      Medved2468 1 час назад

      Господи, статью писали под наркотой или алкоголем? Повставляли выделенные цитаты сами не пойми куда и не понятно в каком виде. Бомбардир, вы школьников чтоли берёте, статьи писать?

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