Мама фаната «Эвертона» с аутизмом, чей телефон разбил Роналду: «Криштиану – самый высокомерный человек»

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика Джейка Хардинга с аутизмом, рассказала о разговоре с форвардом «МЮ» Криштиану Роналду, который разбил его телефон.

Инцидент произошел после матча 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1).

Фанат «Эвертона» вытянул руку с мобильником в проход для игроков, а Роналду ее задел.

После контакта с Роналду на руке болельщика остался синяк.

У телефона разбит экран.

«Через день после инцидента мне позвонил человек по имени Серхио, который представился личным помощником Роналду. Он предложил встретиться с игроком, но я отказалась. Он сказал: «Вы знаете, кто такой Роналду?» Я ответила: «Конечно, знаю, и мой ответ – нет». Я положила трубку и расплакалась. Я испугалась. Как они смеют?

Через несколько дней этот человек вновь позвонил и сказал, что Роналду хотел бы поговорить со мной лично. Криштиану позвонил, и он показался мне самым высокомерным человеком, с котором я когда-либо разговаривала.

Позже он снова позвонил, представился и предложил познакомиться с его семьeй. Он сказал: «Я неплохой отец». Но я ответила, что никогда не говорила, что он плохой папа. Он продолжил: «У меня было ужасное воспитание, я потерял отца».

Я ответила: «У всех нас есть слезливая история, Криштиану. Мой отец был молод, когда его не стало. У меня был рак». Он продолжал называть меня неправильным именем, и я сказала: «Меня зовут Сара». Он извинился.

Он никогда не называл моего сына Джейкоба по имени, всегда использовалось слово «мальчик». «Я знаю, что у мальчика проблемы», – сказал Роналду. Я отметила: «У него нет проблем, у него инвалидность. Проблемы у тебя». Он ещe раз извинился и добавил: «Я не сделал ничего плохого». Криштиану подчеркнул, что никого не пинал, не убивал и не бил.

Это разожгло во мне ярость, сердце заколотилось быстрее. Я сказала: «Ты бьeшь моего сына по руке и говоришь, что не причиняешь никому вреда?» Роналду ответил, что не хочет, чтобы это попало в СМИ или в суд. Он отметил, что у него хорошая команда юристов, которые готовы бороться в суде до самого конца и выиграть», – цитирует Келли Mirror.