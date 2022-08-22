«МЮ» и «Ливерпуль» назвали составы, Роналду и Магуайр – в запасе

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч третьего тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Мактоминей, Фернандеш, Маласья, Эриксен, Санчо, Рэшфорд, Эланга.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Эллиот, Диас, Салах, Фирмино.
- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
- Начало – в 22:00 мск.
- «МЮ» идет на 19-м месте в таблице АПЛ, «Ливерпуль» – на 15-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: твиттер АПЛ