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    Агент: «Тюкавин забил «Спартаку» и дальше покатит»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал его гол «Спартаку» в шестом туре РПЛ (1:0).

    – Как оцените игру Тюкавина? Будет ли он теперь получать больше игровой практики?

    – Еще раз подчеркиваю: работаем на тренировках, выкладываемся полностью. По игровому времени решает тренер. Костя сейчас счастлив, что забил наконец. Мы до игры разговаривали, и я ему сказал: «Сегодня забьешь и дальше покатит». Тем более для него «Спартак» как дежурная команда: то пяткой им забьет, то головой.

    Для него, по-моему, это первый за все время в РПЛ, так сказать, «халявный» гол, когда кто-то ему скинул. Он забивал все трудовые голы, значит, был нацелен. Психологически было важно, чтобы он быстрее забил – неважно кому. Дай бог, чтобы это его сейчас раскрепостило. В конце Костя улыбался, настроение нормальное – для меня это самое главное.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
    • Динамовцы идут в РПЛ без поражений.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      Александр.Т. 1 час назад

      Агент а где ты был до гола?

      0
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      Рейтинг: +11445

      Алексей З 1 час назад

      Ну а что агент должен сказать ?
      До ошибки Умярова , да и после , Тюкавин был на поле ?

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