Агент: «Тюкавин забил «Спартаку» и дальше покатит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал его гол «Спартаку» в шестом туре РПЛ (1:0).

– Как оцените игру Тюкавина? Будет ли он теперь получать больше игровой практики?

– Еще раз подчеркиваю: работаем на тренировках, выкладываемся полностью. По игровому времени решает тренер. Костя сейчас счастлив, что забил наконец. Мы до игры разговаривали, и я ему сказал: «Сегодня забьешь и дальше покатит». Тем более для него «Спартак» как дежурная команда: то пяткой им забьет, то головой.

Для него, по-моему, это первый за все время в РПЛ, так сказать, «халявный» гол, когда кто-то ему скинул. Он забивал все трудовые голы, значит, был нацелен. Психологически было важно, чтобы он быстрее забил – неважно кому. Дай бог, чтобы это его сейчас раскрепостило. В конце Костя улыбался, настроение нормальное – для меня это самое главное.