Агент Тюкавина высказался о возможном уходе игрока из «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил неудачный старт сезона для своего клиента.
«Всe нормально, Костя работает. Есть тренер, который определяет, кто играет. На предсезонке Тюкавин был лучшим бомбардиром, а игровое время — это дело тренера.
Не будет же Костя подходить к Йокановичу и спрашивать: «Почему?» Он уверен в себе и просто ждeт своего шанса.
Понятное дело, что приятнее постоянно играть, но у Тюкавина есть контракт, и Костя его выполняет. Он не нарушает режим, тренируется. А тему ухода мы даже не поднимаем. Сезон только начался, посмотрим», — сказал Сафонов.
- В этом сезоне РПЛ Тюкавин провел 4 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»