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    Черчесов прокомментировал вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Карабаха» (1:3) и вылет из квалификации Лиги чемпионов.

    «Сегодня мы не смогли показать себя на поле. С самого начала мы не подошли к матчу должным образом. И он прошел не так, как мы планировали.

    Мы уступили более доминирующему сопернику. Должен сказать, что это заслуженное поражение. После такого матча можно увлечься эмоциями, поэтому сейчас надо сделать шаг назад, снова спокойно посмотреть матч, и только тогда я смогу его правильно оценить.

    У меня были слова и для футболистов отдельно, но они мои игроки, а мои игроки лучшие в мире», – цитирует Черчесова Origo.

    • «Ференцварош» обеспечил себе как минимум групповой этап Лиги конференций.
    • В прошлом сезоне команда Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.

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    Источник: Sports.ru

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    09.08.2022 23:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3991

      mutabor0992 38 минут назад

      Че он проблеял?Переведите на человеческий язык.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +676

      Suvorov51 53 минуты назад

      Вот пустабрёх, раньше не замечалось особо, видимо стареет

      0
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