Черчесов прокомментировал вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Карабаха» (1:3) и вылет из квалификации Лиги чемпионов.

«Сегодня мы не смогли показать себя на поле. С самого начала мы не подошли к матчу должным образом. И он прошел не так, как мы планировали.

Мы уступили более доминирующему сопернику. Должен сказать, что это заслуженное поражение. После такого матча можно увлечься эмоциями, поэтому сейчас надо сделать шаг назад, снова спокойно посмотреть матч, и только тогда я смогу его правильно оценить.

У меня были слова и для футболистов отдельно, но они мои игроки, а мои игроки лучшие в мире», – цитирует Черчесова Origo.