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    Колосков: «Россия – средняя команда. Узбекистан для нее сильный соперник»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная России может сыграть осенью с Ираном, Узбекистаном, Китаем и латиноамериканскими командами.

    «Такие матчи нужно проводить однозначно. Институт сборной команды должен существовать, потому что все эти санкции, которые были наложены, невечные. И когда они закончатся, команда должна будет готовиться проводить сборы и товарищеские матчи.

    Что касается выбора соперника, то здесь слишком узкий выбор. Потому что Европа закрыта, а остается Азия, Африка и Южная Америка. В Африку и Южную Америку ехать далеко, а Азия ближе. Конечно, хорошо было бы сыграть и там, и там.

    Сильный ли соперник Узбекистан? Для нас все соперники сильные. Сборная России — такая средняя команда, судя по последним нашим достижениям. Узбекистан — вполне приличная команда, с которой было бы интересно сыграть, как и с Ираном», — сказал Колосков.

    • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
    • Сборная России не играет в Лиге наций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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