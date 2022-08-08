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  • Колосков: «Россия – средняя команда. Узбекистан для нее сильный соперник»

Колосков: «Россия – средняя команда. Узбекистан для нее сильный соперник»

8 августа 2022, 18:56
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная России может сыграть осенью с Ираном, Узбекистаном, Китаем и латиноамериканскими командами.

«Такие матчи нужно проводить однозначно. Институт сборной команды должен существовать, потому что все эти санкции, которые были наложены, невечные. И когда они закончатся, команда должна будет готовиться проводить сборы и товарищеские матчи.

Что касается выбора соперника, то здесь слишком узкий выбор. Потому что Европа закрыта, а остается Азия, Африка и Южная Америка. В Африку и Южную Америку ехать далеко, а Азия ближе. Конечно, хорошо было бы сыграть и там, и там.

Сильный ли соперник Узбекистан? Для нас все соперники сильные. Сборная России — такая средняя команда, судя по последним нашим достижениям. Узбекистан — вполне приличная команда, с которой было бы интересно сыграть, как и с Ираном», — сказал Колосков.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не играет в Лиге наций.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Узбекистан
Комментарии (1)
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alex1951
1659976975
Путину. Колоскова на дыбу. Стар стал и глуп. Исламистов к нам зовут. В ,,Белый Лебедь ,,бы его,изошел бы на Го.....
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