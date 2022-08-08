Колосков: «Россия – средняя команда. Узбекистан для нее сильный соперник»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная России может сыграть осенью с Ираном, Узбекистаном, Китаем и латиноамериканскими командами.

«Такие матчи нужно проводить однозначно. Институт сборной команды должен существовать, потому что все эти санкции, которые были наложены, невечные. И когда они закончатся, команда должна будет готовиться проводить сборы и товарищеские матчи.

Что касается выбора соперника, то здесь слишком узкий выбор. Потому что Европа закрыта, а остается Азия, Африка и Южная Америка. В Африку и Южную Америку ехать далеко, а Азия ближе. Конечно, хорошо было бы сыграть и там, и там.

Сильный ли соперник Узбекистан? Для нас все соперники сильные. Сборная России — такая средняя команда, судя по последним нашим достижениям. Узбекистан — вполне приличная команда, с которой было бы интересно сыграть, как и с Ираном», — сказал Колосков.