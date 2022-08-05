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    Воспитанник «Рубина» убил отца и ранил мать из-за ставок

    Воспитанник «Рубина» Антон Адаричев убил отца и ранил мать из‑за ставок на спорт.

    Как пишет «Бизнес Online», инцидент произошел вечером 3 августа. Отец Антона пришел домой и обнаружил, что из квартиры исчез телевизор. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил своего отца в грудь и в живот. В это время домой вернулась мать, которую он ранил в живот.

    «Вину признаю частично. Почему частично? У меня не было цели убить отца. Я непреднамеренно совершал преступление», – сказал Адаричев в ходе судебного заседания.

    • Адаричев в 2021 году был судим за кражу.
    • Тогда он получил условный срок.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    05.08.2022 23:46
    Комментарии20
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      Рейтинг: +38

      Генрих1212 6 часов назад

      Вы бы еще написали, бывший болельщик Рубина...Живущий в Киргизии.. Причем тут Рубин ???

      1
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      Рейтинг: +9380

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Расстрел и Точка !

      0
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      Рейтинг: +11176

      Алексей З 8 часов назад

      При чём здесь Рубин ?
      Мне кажется , не стоит втаких ситуациях упоминать клуб.

      2
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      Рейтинг: +376

      loko1982 > Алексей З 7 часов назад

      Новостнику хочется разместить заметку на вроде бы сайте про футбол. Как это сделать без тега оффтоп (коим новость является) не упомянув клуб?

      0
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      Рейтинг: +3946

      ААМ 8 часов назад

      Хорош Рубин с такими воспитанниками.

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      Рейтинг: +1933

      моэм 9 часов назад

      Ставки - тот же наркотик ... и эти наркоши за дозу ( деньги ) способны на любое преступление ... самое страшное что легализованная ГОСУДАРСТВОМ реклама этой "НАРКОТЫ " лезет из каждого утюга .

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      Рейтинг: +666

      Fju-2 > моэм 8 часов назад

      По такому принципу можно назвать наркотиком множество вещей, вызывающих зависимость. На самом же деле ставки наркотиком конечно не являются, хотя бы потому, что не имеют химической формулы.

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      Рейтинг: +16862

      житель СПб > Fju-2 7 часов назад

      Уже давно установлено воздействие, аналогичное наркотическому, целого ряда вещей. Например, телевизора, Интернета, и т.п. И игромания - в их числе.

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      Рейтинг: +666

      Fju-2 > житель СПб 7 часов назад

      Игромания делает человека нечувствительным к боли?

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      Рейтинг: +133

      Теркчанин > Fju-2 7 часов назад

      ставки относится к азартным играм,и очень вредны в любом случае.Недаром любые азартные игры запрещены в Исламе.

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      Рейтинг: +666

      Fju-2 > Теркчанин 7 часов назад

      Не буду спорить, вот только наркотиками они от этого не становятся.

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      Рейтинг: +376

      loko1982 > Теркчанин 6 часов назад

      Упоминание ислама - это неформальная логика, когда делается апелляция к авторитету (с точки зрения автора).

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      Рейтинг: +9380

      САДЫЧОК > моэм 6 часов назад

      Не ставки - а Телевизор !
      Так же можно назвать и Никотин , алкоголь и т.д.
      Букмекерка , как раз помогают обнаружить негодяев в спорте !

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      Рейтинг: +1950

      fakeid 12 часов назад

      **здить телек в 2022 - это сильно. я думал, такое осталось где-то в 90х, в фильмах "реквием по мечте" и "на игле". там как раз воровали телеки у стариков ради наркоты. но ради ставок это пц.

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      Рейтинг: +1950

      fakeid 12 часов назад

      "В это время домой вернулась мать, которую сын также ударил ножом в живот, а затем похитил родительскую банковскую карту, снял с нее 400 тыс. рублей, после чего отвез раненую мать на машине в больницу и попытался скрыться, но вскоре был задержан."

      21 год всего парню. выйдет, соответственно, в лучшем случае через 15. если вообще выйдет. но у нас же пожизненное дают, вроде, за убийство двух и более? ну или там с особой жестокостью. в общем, минимум всю молодость прос**л.

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      Рейтинг: +967

      inzek 13 часов назад

      Экс-игрок «Рубина»...а сколько таких по России-Матушке дэбилов.............

      1
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      Рейтинг: +66

      Красногвардейчик 14 часов назад

      Я бы таких тварей, стрелял без суда и следствия......подонок

      5
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      Рейтинг: +23

      ScarlettOgusania 15 часов назад

      казанские нравы: денег на ставку не нашел, продал телек, убил отца, ранил мать... Ужас, жесть

      2
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