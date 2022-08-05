Воспитанник «Рубина» убил отца и ранил мать из-за ставок

Воспитанник «Рубина» Антон Адаричев убил отца и ранил мать из‑за ставок на спорт.

Как пишет «Бизнес Online», инцидент произошел вечером 3 августа. Отец Антона пришел домой и обнаружил, что из квартиры исчез телевизор. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил своего отца в грудь и в живот. В это время домой вернулась мать, которую он ранил в живот.

«Вину признаю частично. Почему частично? У меня не было цели убить отца. Я непреднамеренно совершал преступление», – сказал Адаричев в ходе судебного заседания.