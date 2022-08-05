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Воспитанник «Рубина» убил отца и ранил мать из-за ставок

5 августа 2022, 23:46
19

Воспитанник «Рубина» Антон Адаричев убил отца и ранил мать из‑за ставок на спорт.

Как пишет «Бизнес Online», инцидент произошел вечером 3 августа. Отец Антона пришел домой и обнаружил, что из квартиры исчез телевизор. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил своего отца в грудь и в живот. В это время домой вернулась мать, которую он ранил в живот.

«Вину признаю частично. Почему частично? У меня не было цели убить отца. Я непреднамеренно совершал преступление», – сказал Адаричев в ходе судебного заседания.

  • Адаричев в 2021 году был судим за кражу.
  • Тогда он получил условный срок.

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Источник: «Бизнес Online»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (19)
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Теркчанин
1659732686
какой ужас.
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ScarlettOgusania
1659735719
казанские нравы: денег на ставку не нашел, продал телек, убил отца, ранил мать... Ужас, жесть
Ответить
Красногвардейчик
1659741367
Я бы таких тварей, стрелял без суда и следствия......подонок
Ответить
inzek
1659745368
Экс-игрок «Рубина»...а сколько таких по России-Матушке дэбилов.............
Ответить
моэм
1659757984
Ставки - тот же наркотик ... и эти наркоши за дозу ( деньги ) способны на любое преступление ... самое страшное что легализованная ГОСУДАРСТВОМ реклама этой "НАРКОТЫ " лезет из каждого утюга .
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ААМ
1659762474
Хорош Рубин с такими воспитанниками.
Ответить
САДЫЧОК
1659767691
Расстрел и Точка !
Ответить
Генрих1212
1659767919
Вы бы еще написали, бывший болельщик Рубина...Живущий в Киргизии.. Причем тут Рубин ???
Ответить
Loko_Roma
1659813861
Спонсор этой новости 1хбед
Ответить
Олмер икс
1660188352
Какой он воспитанник "Рубина"? ! Автор ,ты что белены объелся? Его уже давно выгнали.Он болен,в него зависимость от игр.
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