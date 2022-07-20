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«Барселона» на этой неделе получит 200 миллионов на трансферы

«Барселона» в ближайшие дни ожидает новые поступления в клубный бюджет.

Ожидается, что до конца недели на счет каталонцев поступит более 300 миллионов евро. 200 из них отводятся на летние трансферы.

  • «Барселона» уже подписала форварда Роберта Левандовски.
  • Сейчас каталонцы находятся в турне по США.
  • Примера стартует 12 августа.

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Источник: твиттер Виктора Наварро

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Комментарии1
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    Рейтинг: +17113

    Garrincha58 19 минут назад

    нас...ть мне лично на Барсу, но где ФФП, если командный долг больше лярда, а им ещё выделяют 200 вот так становятся тренерами накупят игроков выиграет Хави с Барсой что то и будет элитным тренером как когда то Гвардиола

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