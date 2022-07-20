«Барселона» на этой неделе получит 200 миллионов на трансферы

нас...ть мне лично на Барсу, но где ФФП, если командный долг больше лярда, а им ещё выделяют 200 вот так становятся тренерами накупят игроков выиграет Хави с Барсой что то и будет элитным тренером как когда то Гвардиола
«Барселона» в ближайшие дни ожидает новые поступления в клубный бюджет.
Ожидается, что до конца недели на счет каталонцев поступит более 300 миллионов евро. 200 из них отводятся на летние трансферы.
- «Барселона» уже подписала форварда Роберта Левандовски.
- Сейчас каталонцы находятся в турне по США.
- Примера стартует 12 августа.