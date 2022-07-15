«Шахтер» будет проводить матчи Лиги чемпионов в Варшаве. Клуб договорился с «Легией»

«Шахтер» будет проводить матчи группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве на домашнем стадионе «Легии», сообщает пресс-служба украинского клуба.

«Шахтер», к нашему огромному сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве.

Хочу поблагодарить руководство «Легии» за то, что клуб пошел нам на встречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков «Шахтера» и «Легии», поляков и украинцев, проживающих сейчас в Варшаве и других городах.

Верим, что прекрасные условия, обеспеченные «Легией», и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут «Шахтеру» успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов», – сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.