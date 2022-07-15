Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
2 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
3 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом

«Шахтер» будет проводить матчи Лиги чемпионов в Варшаве. Клуб договорился с «Легией»

«Шахтер» будет проводить матчи группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве на домашнем стадионе «Легии», сообщает пресс-служба украинского клуба.

«Шахтер», к нашему огромному сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве.

Хочу поблагодарить руководство «Легии» за то, что клуб пошел нам на встречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков «Шахтера» и «Легии», поляков и украинцев, проживающих сейчас в Варшаве и других городах.

Верим, что прекрасные условия, обеспеченные «Легией», и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут «Шахтеру» успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов», – сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

  • Сообщалось, что на матчи чемпионата команда будет ездить на Украину.
  • Игры, скорее всего, будут проводиться во Львове.

Новости по теме
Йовичевич – новый главный тренер «Шахтера» 9
«Аякс» может купить защитника «Шахтера»
«Шахтер» объявил об уходе Де Дзерби
Источник: сайт «Шахтера»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:10
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11