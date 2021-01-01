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В «Манчестер Юнайтед» не знают о планах Роналду (ESPN)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не проинформировал клуб о своих планах.

Ни руководство, ни главный тренер Эрик тен Хаг не знают, вернется ли 37-летний футболист к тренировкам на этой неделе.

Также под вопросом участие португальца в предсезонном туре «МЮ» по Таиланду и Австралии.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
  • Форвард пропустил уже две тренировки, сославшись на семейные обстоятельства.

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Источник: ESPN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11002

    Алексей З 2 часа назад

    Не знают в МЮ , зато знает Бомбардир !
    Читайте олухи !
    Каждый день здесь всё свежее и правдивое.

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