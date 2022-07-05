В «Манчестер Юнайтед» не знают о планах Роналду (ESPN)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не проинформировал клуб о своих планах.
Ни руководство, ни главный тренер Эрик тен Хаг не знают, вернется ли 37-летний футболист к тренировкам на этой неделе.
Также под вопросом участие португальца в предсезонном туре «МЮ» по Таиланду и Австралии.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
- Форвард пропустил уже две тренировки, сославшись на семейные обстоятельства.
Источник: ESPN