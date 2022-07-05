В «Манчестер Юнайтед» не знают о планах Роналду (ESPN)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не проинформировал клуб о своих планах.

Ни руководство, ни главный тренер Эрик тен Хаг не знают, вернется ли 37-летний футболист к тренировкам на этой неделе.

Также под вопросом участие португальца в предсезонном туре «МЮ» по Таиланду и Австралии.