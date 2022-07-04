«Он никуда особо не рвется». Агент – о будущем Тюкавина в «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопросы о будущем игрока.

– Сохраняются ли предложения от других клубов РПЛ?

– Нет. Сейчас можно что угодно говорить. В «Динамо» новый тренер, Константин готовится к сезону.

– Были ли запросы от других команд?

– Да он никуда и не рвется особо. Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем разговаривать. Я говорил, что мы хотим еще как минимум сезон отыграть в «Динамо». В ближайшем сезоне он точно никуда не уйдет.

– Будете ли вы рассматривать предложения, если они поступят?

– Это вопрос из категории «а что, а если». В начале сезона, когда команда втягивается, проводит двухразовые тренировки, забивать голову этим не стоит.

Помимо тренировок у Кости есть и свои проблемы – с поступлением в институт и с другими моментами.

– Сам Тюкавин готов рассмотреть предложения, если не будет получать достаточную игровую практику в «Динамо»?

– Это зависит от самого Тюкавина. Тренер будет смотреть на его способности. При этом Костя – единственный в составе, кто сыграл все 30 матчей в чемпионате и кубке. А ему только 20 лет исполнилось.

– Ранее вы говорили, что не будете рассматривать предложения от «Зенита» после слов генерального директора Александра Медведева о том, что это «агентские игры». Есть ли сейчас интерес к Тюкавину со стороны питерского клуба?

– Есть такая фраза: «Интересоваться или встречаться – не значит жениться». Мы эту тему даже не обсуждали с Тюкавиным. Зачем голову забивать?

Нас сейчас волнуют более глобальные проблемы – с тем же поступлением в институт. Другое дело, если бы ему уже сейчас было лет 30.