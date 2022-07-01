«Бавария» игнорирует звонки «Барселоны» по трансферу Левандовски

В переговорах между «Баварией» и «Барселоной» по трансферу нападающего Роберта Левандовски возникли трудности.

По информации Suddeutsche Zeitung, немецкий клуб не отвечает на звонки директора «Барсы» Матеу Алемани. Из-за этого каталонцы были вынуждены воспользоваться бюрофаксом, чтобы выслать трансферное предложение по Левандовски.

«Бавария» также испортила отношения с агентом футболиста Пини Захави.

Левандовскому, скорее всего, придется начать сборы с «Баварией» 12 июля.