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«Бавария» игнорирует звонки «Барселоны» по трансферу Левандовски

В переговорах между «Баварией» и «Барселоной» по трансферу нападающего Роберта Левандовски возникли трудности.

По информации Suddeutsche Zeitung, немецкий клуб не отвечает на звонки директора «Барсы» Матеу Алемани. Из-за этого каталонцы были вынуждены воспользоваться бюрофаксом, чтобы выслать трансферное предложение по Левандовски.

«Бавария» также испортила отношения с агентом футболиста Пини Захави.

Левандовскому, скорее всего, придется начать сборы с «Баварией» 12 июля.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.
  • Игрок не допускает, что начнет новый сезон в «Баварии».

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Источник: Suddeutsche Zeitung

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5704

    Давид59 53 минуты назад

    Подобное ударжание насилу как показывает практика к добру не приводит.

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    Рейтинг: +2682

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Просто "Бавария" уже продала Левандовски за два баллона газа в "Зенит". Никто не хочет мерзнуть зимой...

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