«Бавария» игнорирует звонки «Барселоны» по трансферу Левандовски

В переговорах между «Баварией» и «Барселоной» по трансферу нападающего Роберта Левандовски возникли трудности.
По информации Suddeutsche Zeitung, немецкий клуб не отвечает на звонки директора «Барсы» Матеу Алемани. Из-за этого каталонцы были вынуждены воспользоваться бюрофаксом, чтобы выслать трансферное предложение по Левандовски.
«Бавария» также испортила отношения с агентом футболиста Пини Захави.
Левандовскому, скорее всего, придется начать сборы с «Баварией» 12 июля.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.
- Игрок не допускает, что начнет новый сезон в «Баварии».
Источник: Suddeutsche Zeitung