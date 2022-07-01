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  • «Бавария» игнорирует звонки «Барселоны» по трансферу Левандовски

«Бавария» игнорирует звонки «Барселоны» по трансферу Левандовски

1 июля 2022, 08:27
4

В переговорах между «Баварией» и «Барселоной» по трансферу нападающего Роберта Левандовски возникли трудности.

По информации Suddeutsche Zeitung, немецкий клуб не отвечает на звонки директора «Барсы» Матеу Алемани. Из-за этого каталонцы были вынуждены воспользоваться бюрофаксом, чтобы выслать трансферное предложение по Левандовски.

«Бавария» также испортила отношения с агентом футболиста Пини Захави.

Левандовскому, скорее всего, придется начать сборы с «Баварией» 12 июля.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.
  • Игрок не допускает, что начнет новый сезон в «Баварии».

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Источник: Suddeutsche Zeitung
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Барселона Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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Давид59
1656658038
Подобное ударжание насилу как показывает практика к добру не приводит.
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ItalianFootball
1656661333
Полтинник видимо не нужен.
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Garrincha58
1656683799
звонки от Хави немцы ввели в чёрный список
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