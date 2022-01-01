Отец Кварацхелии: «Я отдал Хвичу агенту Мамуке. Пацан в хороших руках»

Агент Мамука – мой близкий...Я доверяю Мамуке. Я ему отдал сына.=====Так что Грузия рулит ....А кто то из zомбиватников думал по другому ?
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия находится под полным контролем агента Мамуки Джугели. Об этом рассказал отец игрока Бадри.
«Я не участвовал в переговорах с «Наполи». Агент Мамука – мой близкий. Я дал ему все полномочия. Я не вмешивался. Мамука все брал на себя в переговорах.
Я доверяю Мамуке. Я ему отдал сына. Здоровье мне не позволяло быть в России рядом с Хвичей. Все Мамука присматривал. Я не переживал, потому что знал, что пацан в хороших руках, нервничать не приходилось», – сказал Бадри Кварацхелия.
- До «Рубина» грузин выступал в России за «Локомотив».
- Весной игрок ушел в батумское «Динамо».
- Потом Хвичу купил «Наполи» за 10 миллионов евро.
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