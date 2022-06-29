Отец Кварацхелии: «Я отдал Хвичу агенту Мамуке. Пацан в хороших руках»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия находится под полным контролем агента Мамуки Джугели. Об этом рассказал отец игрока Бадри.

«Я не участвовал в переговорах с «Наполи». Агент Мамука – мой близкий. Я дал ему все полномочия. Я не вмешивался. Мамука все брал на себя в переговорах.

Я доверяю Мамуке. Я ему отдал сына. Здоровье мне не позволяло быть в России рядом с Хвичей. Все Мамука присматривал. Я не переживал, потому что знал, что пацан в хороших руках, нервничать не приходилось», – сказал Бадри Кварацхелия.

До «Рубина» грузин выступал в России за «Локомотив».

Весной игрок ушел в батумское «Динамо».

Потом Хвичу купил «Наполи» за 10 миллионов евро.

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