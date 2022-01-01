Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

Отец Кварацхелии: «Я отдал Хвичу агенту Мамуке. Пацан в хороших руках»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия находится под полным контролем агента Мамуки Джугели. Об этом рассказал отец игрока Бадри.

«Я не участвовал в переговорах с «Наполи». Агент Мамука – мой близкий. Я дал ему все полномочия. Я не вмешивался. Мамука все брал на себя в переговорах.

Я доверяю Мамуке. Я ему отдал сына. Здоровье мне не позволяло быть в России рядом с Хвичей. Все Мамука присматривал. Я не переживал, потому что знал, что пацан в хороших руках, нервничать не приходилось», – сказал Бадри Кварацхелия.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Кварацхелия назвал игроков из РПЛ, которых посоветовал бы «Наполи». Солтмурад Бакаев, Самошников – в списке 1
Агент раскрыл подробности трансфера Кварацхелии в «Наполи» 2
Агент: «Хвича не стоит меньше 50 миллионов. Он бесценный» 1
Источник: ютуб-канал Nobel

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:02
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +338

    Феникс 28 1 час назад

    Агент Мамука – мой близкий...Я доверяю Мамуке. Я ему отдал сына.=====Так что Грузия рулит ....А кто то из zомбиватников думал по другому ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24992

    vladimir-7 1 час назад

    Бадри, это ваши проблемы с сыном, а на как-то всё равно, кому ты отдал полномочия по трудоустройству и воспитание сына.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4190

    Snek > vladimir-7 1 час назад

    Ты слишком много на себя берёшь, новости выпускаются не для тебя одного, а говорить за других не стоит, если в голове есть мозг.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +338

    Феникс 28 > vladimir-7 1 час назад

    Вова ....Бадри тебя не слышит..Он далеко...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11