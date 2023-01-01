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Игроки «Баварии» сомневаются, стоит ли сохранять Левандовски

Футболисты «Баварии» начали сомневаться, стоит ли клубу сохранять форварда Роберта Левандовски до конца контракта.

Игрокам не нравится, что поляк говорит СМИ о желании покинуть команду. По мнению коллектива, теперь присутствие Левандовски в раздевалке помешает атмосфере доверия и взаимопонимания.

  • У Левандовски остался год контракта.
  • Его приоритет – трансфер в «Барселону».
  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

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Источник: Abendzeitung

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