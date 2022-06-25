«На пятачок скинули, а он в своем стиле!». Тюкавин оценил гол Овечкина «Амкалу»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал гол за команду хоккеиста Александра Овечкина. Он забил в товарищеском матче против «Амкала».
«Овечкин — топ! Он в потрясающей форме! Его гол? Все правильно сделал — на пятачок скинули, а он в своем стиле!» – сказал игрок.
- Матч «Динамо» – «Амкал» в эти минуты проходит на «ВТБ Арене».
- «Амкал» – блогерская команда из Москвы.
- Овечкин – чемпион мира по хоккею.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»